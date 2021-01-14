Индекс посещаемости «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» в период новогодних каникул составил 80%

В период новогодних праздников трафик в торговых центрах «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», расположенных на границе с Петербургом, сократился до 80%. Об этом сегодня журналистам сообщила генеральный директор Ingka Centres, управляющей и развивающей ТЦ «Мега», Софья Трофимова.

«Это прогнозируемый спад и мы надеемся, что как только эпидемиологическая ситуация изменится и власти примут решение на смягчение подобных требований, мы сможем пригласить еще большее количество посетителей. Мы бы этого очень хотели»,— заявила Софья Трофимова.

Из-за пандемии для торговых центров Ленобласти действуют ограничения по посещаемости. Кроме того, с 30 декабря по 3 января включительно во всех торговых центрах региона была запрещена работа фуд-кортов и гастропространств. Требования не распространялись на обособленные кафе и рестораны.

Ольга Кантемирова