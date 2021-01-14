У берега Новороссийска обнаружили брошенный старый корабль

В Цемесской бухте сотрудники военной прокуратурой Новороссийского гарнизона и Росприроднадзора обнаружили старое судно, которое пытались утилизировать с нарушением природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

На берегу обнаружено оборудование, с помощью которого, разбирали судно. Часть земельного участка была захламлена отходами производства и потребления.

Отмечается, что по окончании проверки, лица, допустившие нарушение будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Наталья Решетняк