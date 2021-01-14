Ростехнадзор оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 1 млн руб. за разлив топлива

Енисейское управление Ростехнадзора назначило Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК; «дочка» «Норникеля») максимально возможный штраф в размере 1 млн руб. после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Штраф вынесен по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

«Нарушения промышленной безопасности, установленные актом технического расследования и протоколом об административном правонарушении, являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды. Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьями 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлены… Енисейским управлением Ростехнадзора в отношении АО НТЭК вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении максимального штрафа в 1 млн руб.»,— сообщается на сайте службы.

Авария на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергокомпании, произошла 29 мая 2020 года. В ноябре Ростехнадзор завершил расследование и подтвердил вывод предварительных проверок, заключив, что авария произошла из-за ошибок при проектировании и строительстве свай топливного резервуара. «Норникель» оценивает размер вреда окружающей среде, нанесенный в результате разлива дизтоплива под Норильском, в 21,4 млрд руб. Росприроднадзор требует за разлив дизтоплива 147,8 млрд руб.

Об оценке ущерба — в материале “Ъ” «"Норникель" оценил ущерб от разлива топлива в 21,4 млрд рублей».