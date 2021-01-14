14 января, четверг
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Alibaba представила электромобиль

Китайский интернет-гигант Alibaba совместно с крупнейшим китайским производителем автомобилей государственной компанией SAIC Motor и инвестиционным фондом развития высоких технологий регионального правительства Шанхая создали электромобиль. По данным агентства Nikkei, автомобиль будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion).

Сообщается, что электрический седан от Alibaba и SAIC может поддерживать беспроводную подзарядку батарей, которые поставляет китайская компания Contemporary Amperex Technology — она же является поставщиком батарей для Tesla. Процессоры для электромобиля от Alibaba поставляет компания Nvidia. Предзаказы на новый электромобиль начнут принимать уже в апреле, о точной дате начала продаж и розничной цене пока не сообщается.

Евгений Хвостик


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