Власти Сочи подготовили первые предложения в закон об апартаментах

Власти Сочи намерены на законодательном уровне закрепить запрет перепрофилирование гостиниц и пансионатов под апартаменты с последующей продажей (практика начала внедряться с осени 2019 года).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на очередном заседании Градостроительного совета обсуждались предложения к закону об апартаментах, который будет рассмотрен в ходе весенней сессии Госдумы РФ. Было предложено закрепить пункт, обязывающий согласовывать реконструкцию помещений гостиниц и пансионатов с муниципальными властями. В случае раздела зданий гостиничного фонда, руководствоваться положениями Градостроительного кодекса РФ.

Сегодня, по некоторым оценкам, подобные предложения составляют примерно треть от общего объема предложений на рынке недвижимости курорта (порядка 40 объектов). Предприниматели действуют по схеме: выкупают гостиницу на первой линии курорта, проводят ремонт и продают как апартаменты.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, предложения в закон об аппараментах власти Сочи готовят по поручению главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Наталья Решетняк