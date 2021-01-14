Около 20% россиян столкнулись с попыткой мошенников списать деньги с карты

Каждый пятый россиянин столкнулся с попыткой мошенников списать деньги с банковской карты после взлома личного кабинета на сайтах, где совершаются покупки. Такие данные приводят аналитики Райффайзенбанка, опросившие 1,2 тыс. человек в середине декабря 2020 года.

«28% респондентов хранят данные карт на сайтах, где часто совершают покупки. Каждый пятый респондент признал, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов. В 31% случаев в результате была скомпрометирована финансовая информация: мошенники пытались воспользоваться картой»,— сообщили в пресс-службе банка.

При этом 18% опрошенных признали, что используют один и тот же пароль для разных интернет-сервисов. Отвечая на вопрос о привычках в хранении паролей, 45% опрошенных указали, что доверяют свои данные бумажным носителям, например блокнотам. Еще 36% сохраняют их в браузерах, а 18% — в заметках в компьютере или смартфоне.

В ноябре компания Data Leakage & Breach Intelligence подсчитала, что за год мошенники заработали на клиентах российских сайтов объявлений 0,8–1 млрд руб. Еще год назад такого сегмента еще почти не существовало. Ежемесячные объемы хищений достигли 120 млн руб. По оценке экспертов, это сейчас второй по размеру сегмент мошенничества после банковского.

Подробнее о росте объема хищений на сайтах объявлений читайте в публикации “Ъ” «Мошенники набрали по объявлениям».

Никита Королев