Деятельность Ндрангеты разберут на суде

Самый масштабный со времен суда над членами Коза-ностры судебный процесс начался в Италии. На скамье подсудимых — больше 400 мафиози группировки Ндрангета. Она считается самой могущественной в Италии и одной из самых влиятельных в мире. Годовой доход этой группировки полиция оценивает в €50 млрд, а количество членов Ндрангеты может превышать 20 тыс. человек. Чтобы задержать главу самого влиятельного клана этой группировки, потребовалась спецоперация, которая прошла сразу в нескольких странах. А для суда над ними и другими членами построили отдельное здание. Подробности процесса выяснял Глеб Силко.

Три часа итальянскому суду потребовалось, только чтобы озвучить имена нескольких сотен обвиняемых — так начался суд над членами мафиозной группировки Ндрангета. Расследование шло с 2016 года, а облавы на участников банды прошли в 2019 году в Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии. В итоге под суд отправились больше 400 человек. Среди них не только главари банды и ее рядовые члены, но и итальянские политики, чиновники, полицейские, бизнесмены и адвокаты. Их обвиняют в преступлениях, совершенных в Италии и других странах в течение последних 30 лет. Убийства, торговля наркотиками, коррупция, отмывание денег — лишь малая часть обвинений.

Руководил расследованием прокурор Никола Граттери — он самый известный в стране борец с мафией, который уже больше 30 лет живет под государственной защитой. Как он рассказал AFP перед началом этого процесса, ловить преступников ему помогают глубокие знаниях об их психологии, ведь он сам вырос вместе с мафиози: «Когда я был ребенком, то ходил в одну школу с детьми боссов Ндрангеты, а моими товарищами по играм были будущие члены этой группировки, которая затем начала торговать наркотиками. Я вырос в местности, где правила мафия. Добираясь автостопом в школу, я периодически видел убитых людей на обочине. Когда я вырос, то решил, что с этим надо бороться».

Чтобы этот процесс вообще состоялся, властям пришлось построить отдельный зал заседаний, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская, которая всего несколько недель назад общалась с прокурором Граттери по поводу Ндрангеты. «Пришлось специально построить бункер на 3 тыс. кв. м., чтобы все участники были размещены с соблюдением антиковидных мер. В центре всей этой толпы подсудимых находится предводитель мафиозного клана Луиджи Манкузо. Он считается тем, кто решает проблемы, возникающие между кланами, потому что сама Ндрангета состоит из многочисленных кланов, которые действуют достаточно автономно, сами по себе в различных областях не только Италии, но и всего мира»,— пояснила Пушкарская.

После того как сицилийская Коза-ностра и неаполитанская Каморра стали терять влияние, Ндрангета стала фактически самой мощной мафиозной группировкой Италии, которая действовала еще и в Европе. Чтобы процесс над ее членами стал еще более показательным и громким, его решили провести в городе Ламеция-Терме в регионе Калабрия — именно этот город считается неофициальной столицей Ндрангеты. В этих местах уже много лет живет гид Ольга Майдан. Она рассказала, что деятельность группировки сейчас простым обывателям уже и не заметна. Впрочем, то, как устроена Ндрангета и чем занимается, местным жителям хорошо известно. «Это мафия, но более молодая. Ндрангета зародилась лет 100 назад.

Это не та мафия, как мы ее себе, наверное, представляем, гангстеры, которые бегают с пистолетами — нет. Это больше деловая мафия, бизнес.

Ндрангета на сегодняшний день считается одной из самых богатых и влиятельных мафий в мире по денежному обороту. Никаких диких ужасов нет, ей неинтересен простой обыватель. И почему трудно, в общем-то, как-то с ней бороться, потому что это в основном все завязано на семейственность, какие-то там контакты между кланами»,— поделилась Майдан.

Когда в Италии началась пандемия коронавируса в южных регионах, где проникновение мафиози в различные структуры особенно велико, члены Ндрангеты мгновенно взяли систему здравоохранения здесь под свой контроль, и ситуация только ухудшилась, некоторые больницы не работали вовсе. И хотя Ндрангете, как считается, не удалось пока проникнуть в высшие эшелоны итальянской власти, ее члены имеют огромное влияние в регионах, говорит итальянский политолог Андреа Джанотти:

«Самое тревожное, самое серьезное влияние, которое они могут оказать — экономическое.

Потому что особенно в кризисное время у них есть огромное количество денег, и они готовы, конечно, не только какие-то вложения делать, инвестиции, но и предложить помощь гражданам, так сказать, которые находятся в затруднении. А потом это уже начало участия криминальной организации в разных бизнесах граждан. Это смертельный кредит — можно так называть».

Суд над членами Ндрангеты, согласно прогнозам, займет несколько лет. В заседаниях примут участие почти 500 адвокатов и тысяча свидетелей, среди которых и бывшие мафиози, рискнувшие нарушить кодекс чести членов Ндрангеты и дать показания в суде.