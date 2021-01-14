В Краснодаре застройщики осуждены за обман более трехсот дольщиков

Прикубанский суд Краснодара вынес приговор троим застройщикам краснодарского ЖСК «Уютный» и ЖСК «Светлый дом» (Горячий Ключ), которые обманули 339 дольщиков с ущербом свыше 167 млн руб., сообщает пресс-служба краевого суда. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 7 месяцев.

По данным сайта Прикубанского суда, подсудимыми в процессе являлись Павел Курасов, Антон Панченко и Александр Проць. Как следует из приговора, застройщики привлекали средства граждан под видом паевых взносов в ЖСК «Уютный» и «Светлый дом». При этом подсудимые осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств, присваивая полученные средства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар