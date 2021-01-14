За сутки коронавирусом заболели еще 290 жителей края

В Пермском крае за прошедшие сутки диагностировано 290 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным краевого минздрава, большинство из новых заболевших (231 человек) лечится дома, в специализированные отделения краевых больниц госпитализировано 59 человек. Всего в «ковидных» отделениях проходят лечение 1645 человек, из них 90 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составило 34 812 человек. По темпам распространения вируса Пермский край находится на 13-м месте среди всех субъектов РФ.