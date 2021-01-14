Суд продлил меру пресечения экс-главе Ивановской области Меню

Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля запрет определенных действий аудитору Счетной палаты и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Экс-чиновник, задержанный в ноябре 2020 года, обвиняется в растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области в 2011 году.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню»,— сообщили в пресс-службе суда. Господину Меню запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтовые отправления и пользоваться интернетом.

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Как уточнил ТАСС его адвокат Мурад Мусаев, следственные действия по делу завершены, экс-губернатор начал ознакомление с делом. Господин Мусаев также сообщил, что незадолго до продления меры пресечения обвиняемый заразился коронавирусом COVID-19.

Михаила Меня задержали 18 ноября, после того как Совет федерации удовлетворил просьбу генпрокурора Игоря Краснова о даче согласия на привлечение господина Меня к уголовной ответственности. Свою вину в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) он не признает.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаилу Меню напоминают о строительном прошлом».