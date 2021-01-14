В Уфе убийцу педофила приговорили к восьми годам строгого режима

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима 34-летнего уфимца Владимира Санкина, который убил пристававшего к подросткам мужчину. Как сообщает СУ СКР по Башкирии, приговор вынесен на основании вердикта присяжных от 16 декабря 2020 года.

Первоначально Владимир Санкин обвинялся в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Суд переквалифицировал его действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как установил суд, вечером 30 января 2020 года подсудимый встретил знакомых подростков, которые пожаловались ему на развратные действия 54-летнего Владимира Зайцева. Подсудимый решил выяснить с ним отношения. Конфликт перерос в драку, во время которой Владимир Санкин избивал Владимира Зайцева руками, ногами и штакетником по разным частям тела, кроме того, долго удерживал его на улице в лежачем положении на морозе во время снегопада без верхней одежды и обуви. Избиение остановили полицейские. Потерпевший умер в машине скорой помощи.

Свои действия Владимир Санкин объяснил в суде тем, что вступился за детей и оборонялся. Однако прокурор во время судебного процесса опроверг эту версию. Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

В СУ СКР по Башкирии сообщили, что уголовное дело Владимира Зайцева по признакам преступления «развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего» (ч. 5 ст. 135 УК РФ) прекращено решением Калининского районного суда Уфы в связи со смертью обвиняемого.

Майя Иванова, Уфа