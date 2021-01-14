Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа

Социальная сеть Snapchat, ранее временно заморозившая аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, приняла решение заблокировать учетную запись навсегда, передает портал Axios. Мессенджер заблокирует господина Трампа, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена — 20 января.

«На прошлой неделе мы объявили о приостановке действия учетной записи Snapchat президента Трампа на неопределенный срок и оценивали, какие долгосрочные действия отвечают интересам нашего сообщества Snapchat… В интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять дезинформацию, разжигание ненависти и подстрекательство к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт»,— приводит Axios слова представителя Snapchat.

Ранее, 9 января, Twitter заблокировал личный аккаунт господина Трампа. Сервис микроблогов утверждал, что последние твиты президента нарушают запрет на одобрение насилия, если их рассматривать в контексте нападения сторонников президента на Капитолий США тремя днями ранее. После этого господин Трамп заявил, что вел переговоры с другими сайтами, и призвал сторонников ждать анонса.

Вместе с тем 14 января Палата представителей США утвердила импичмент господина Трампа. Ему вменяется подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и десять представителей Республиканской партии.

О втором импичменте президента США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».