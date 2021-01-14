«Автохама» Игоря Новоселова будут судить за хулиганство и угрозу убийства

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего «автохама» из Екатеринбурга Игоря Новоселова. Напомним, ранее Игорь Новоселов уже был судим и вышел из колонии общего режима в апреле 2019 года. Во время одно из конфликтов, который попал на видео, он прославился фразой: «Ты кому сигналишь, дядя?»

Сейчас его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления), по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в мае 2020 года пьяный Игорь Новоселов вместе с другим человеком (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), ехал на автомобиле со стороны Белоярского водохранилища в сторону Березовского. За ними следом ехал автомобиль потерпевших, которым Новоселов стал создавать помехи для движения, то снижая, то повышая скорость, а также «виляя» в сторону обочины. В какой-то момент Новоселов позволил потерпевшим обогнать свой автомобиль, после чего догнал потерпевших, при этом, столкнувшись с ними, а затем преградил машине потерпевших дорогу, встав поперек проезжей части.

Потерпевшие решили развернуться и поехать в сторону дома, но обвиняемый начал их преследовать. Когда потерпевшие доехали до своего дома в пос. Становая, их уже встречали родственники и знакомые, которые были предупреждены, но Новоселова и его попутчика это не остановило.

«Новоселов достал предмет, похожий на боевую гранату и, действуя совместно с неустановленным лицом и угрожая, кинул предмет в сторону потерпевших, их родственников и знакомых. После этого он поднял предмет, похожий на гранату и убрал в свой автомобиль. Неустановленный соучастник, в свою очередь, взял стеклянную бутылку и кинул ее в потерпевшего, однако промахнулся, а Новоселов стал с силой тянуть за волосы потерпевшую»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Затем Новоселов начал пинать бампер автомобиля потерпевших, забрал номерные знаки и скрылся с места преступления. В результате автомобилю причинен ущерб на сумму около 90 тыс. руб.

Игорю Новоселову грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Березовский городской суд Свердловской области.