Сегодня исполняется 57 лет председателю Госдумы Вячеславу Володину

Его поздравляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин:

— Уважаемый Вячеслав Викторович, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения. Вы — один из наиболее опытных политиков и эффективных управленцев в России, Ваш вклад в современное развитие нашей страны сложно переоценить. Вас отличают колоссальная работоспособность, мудрость принимаемых решений, принципиальность и ответственность. Желаю Вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, счастья и благополучия!

Поздравления передает депутат Госдумы, Герой Советского Союза Валентина Терешкова:

— Вячеслав Викторович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Не могу не отметить, что Вы заслуживаете большого уважения за свой ответственный и бескорыстный труд на высокой государственной должности, отдавая много сил для улучшения жизни народа России, для развития и процветания нашей страны. На своей родной Саратовской земле, где приземлился первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, Вы помогаете возводить Парк покорителей космоса, решаете важные проблемы региона, занимаетесь строительством больниц, обеспечиваете финансирование ремонта и обустройства школ, решаете транспортные проблемы и оказываете помощь в продвижении многих инвестиционных проектов. От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов в служении во благо России!

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