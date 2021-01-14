Министра экономики Сахалина подозревают в превышении полномочий при приемке аквапарка

Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело в отношении министра экономического развития региона Алексея Успенского, сообщил “Ъ” представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону. Господина Успенского подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) при приемке нового аквапарка в Южно-Сахалинске. Министра не стали заключать под арест, пока он находится под обязательством о явке.

Господин Успенский был одним из членов комиссии, признавшей комплекс готовым и разрешившей его оплату из бюджета. До этого его ведомство курировало возведение объекта, который финансировался из регионального и федерального бюджетов. Комиссию по приемке возглавлял действующий председатель областного правительства Алексей Белик.

По версии следствия, в декабре 2018 года подозреваемым был подписан акт приемки-передачи многофункционального центра, в том числе водно-оздоровительной зоны, где расположены водные аттракционы, на основании которого произведена окончательная оплата поставленного объекта. При этом, согласно заключению эксперта, на момент передачи водного комплекса в собственность региона техническое состояние аттракционов и оборудования, обеспечивающего их работу, не соответствовало нормативным требованиям. «Эксплуатация водных аттракционов без угрозы жизни и здоровью невозможна вплоть до настоящего времени», — указано в сообщении на сайте управления СКР.

Сахалинское правительство заявило, что сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую документацию о ходе строительства и приемки аквапарка. Публичных выступлений в защиту Алексея Успенского до сих пор не звучало. При этом власти обнародовали решение суда, согласно которому комиссия не могла на тот момент разобраться, были ли горки и аттракционы безопасными или нет.

Водноспортивный комплекс, состоящий из двух спортивных бассейнов (25 м и 50 м) и развлекательной зоны, начали строили в Южно-Сахалинске с 2014 года. Его общая стоимость составила 3,4 млрд руб., последний транш в 1,8 млрд руб. область направила застройщику в 2018 году. Объект возводился по нестандартной для области схеме,— его за свои средства и аванс бюджета строила коммерческая компания, а затем уже готовое здание приобрело правительство. В отличие от большинства спортивных объектов региона, власти не выступали заказчиками и не контролировали процесс на стройплощадке.

На данный момент работает только часть спортивная объекта с бассейнами, где проходят соревнования и занимаются воспитанники спортивной школы. Развлекательная часть (собственно, аквапарк) так и не была запущена — этому помешало отсутствие части документации на аттракционы и обнаруженные дефекты конструкций. На исправление в бюджете региона заложено 146 млн руб., еще около 60 млн руб. было потрачено на содержание объекта в период его простоя.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск