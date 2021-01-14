Шамиль Газизов вернулся в «Уфу»

Шамиль Газизов приступил к работе в футбольном клубе «Уфа», но его официальная должность еще не определена, сообщил председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов. Газизов в декабре покинул пост генерального директора московского «Спартака», который он занимал с июля. До перехода в столичный клуб функционер занимал аналогичную должность в «Уфе».

«В данном случае пока нельзя говорить о должностях, собственно, этот вопрос не волнует ни его, ни меня. Главное, что "Уфа" — это родной клуб для него, а он родной для клуба человек. С этого дня мы обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент. Мы принципиально договорились, потому что он продолжает помогать нам, а в каком качестве, определим позже, неважно, как это будет называться. Безусловно, и ближайшие трансферы мы будем с ним обсуждать»,— сказал Ростислав Мурзагулов.

«РИА Новости»