Непорочное признание

Администрации Татышлинского района Башкирии не удалось добиться признания порочащими сведений, озвученных в сюжете «Татышлинский эндшпиль» районного СМИ «Безнен-ТВ». В сюжете, который был опубликован в интернете, рассказывалось о препятствиях со стороны администрации, с которыми столкнулся местный предприниматель Рустам Тимиргалиев при получении разрешения на строительство магазина. Суд не подержал доводы администрации. Юристы считают решение обоснованным, а шансы на обжалование — низкими.

Арбитражный суд Башкирии отказал администрации Татышлинского района в удовлетворении иска о защите чести и деловой репутации к учредителю и главному редактору сетевого издания «Безнен-ТВ» Вильнуру Хаметову, и индивидуальному предпринимателю Рустаму Тимиргалиеву. Истец просил признать несоответствующими действительности сведения, озвученные в передаче «Татышлинский эндшпиль», вышедшей летом 2019 года на YouTube-канале «Безнен-ТВ» и соцсетях. В репортаже рассказывалось об административных препятствиях со стороны районной администрации, с которыми столкнулся Рустам Тимиргалиев при попытках построить в селе Верхние Татышлы продуктовый магазин: в администрации заявляли, что на земельном участке есть обременение в виде охранной зоны ЛЭП.

Порочащими деловую репутацию и не соответствующими действительности администрация, следует из материалов суда, в частности, считает фразы, прозвучавшие в сюжете: «Рустаму Тимиргалиеву не выдают разрешение на строительство и не выводят землю из личного подсобного хозяйства на коммерческую землю, основывая свой отказ наличием на участке охранной зоны», «В администрации Татышлинского района не владеют информацией об изменениях структуры стратегических объектов на подведомственной территории», «Ограничений со стороны ООО «Башкирэнерго» нет. С печатью и подписью должностных лиц, однако бумаги не возымели должного воздействия на администрацию Татышлинского района». Также оспаривалась информация, что «2 мая 2019 года в Татышлинском районе более 30 предпринимателей провели собрание, на котором решили провести митинг за отставку главы администрации района Рушана Гараева».

По мнению истца, эти утверждения «формируют негативное общественное отношение к главе, к администрации, сотрудникам администрации, порочат честь, достоинство». Как указано в иске, передача направлена на «преподнесение заведомо ложной информации о том, что глава администрации и аппарат администрации препятствуют развитию предпринимательства в районе».

Первоначально администрация просила солидарно взыскать с ответчиков 1,5 млн руб. морального вреда, которые должны были пойти на благоустройство улиц района, однако позже отказалась от этих требований.

Ответчики заявили, что сведения в передаче соответствуют действительности и не являются порочащими.

Сетевое издание «Безнен-ТВ» основано в 2016 году. Редакция из двух человек располагается в селе Старобалтачево. До 2015 года Вильнур Хаметов работал журналистом в Набережных Челнах (Татарстан).

Суд согласился с позицией ответчиков и пришел к выводу, что обстоятельства, изложенные в спорном репортаже, соответствуют действительности. Так, «Башкирская электросетевая компания» еще в 2018 году сообщила в письме Рустаму Тимиргалиеву и администрации, что препятствий в строительстве капитальных сооружений на спорном участке нет, так как опоры ЛЭП были демонтированы с него в 2015 году. Однако власти района выдали разрешение на строительство магазина только в 2020 году, выяснил суд. Информация о планируемом митинге за отставку главы района также подтвердилась уведомлением и отказом администрации в его проведении.

В сентябре прошлого года в Татышлинском районе сменился глава. Вместо Рушана Гараева, занимавшего эту должность с 2008 года, администрацию возглавил бывший заместитель министра труда и социальный защиты Башкирии Фанур Шайхисламов.

В юридическом отделе районной администрации „Ъ“ сообщили, что еще не решили будут ли подавать апелляционную жалобу, поскольку это будет зависеть от решения Фанура Шайхисламова. С самим господином Шайхисламовым „Ъ“ вчера связаться не удалось.

По словам Рустама Тимиргалиева, администрация Татышлинского района препятствовала развитию его бизнеса при прежнем главе, поскольку у Рушана Гараева и членов его семьи были свои коммерческие интересы. «Я оказался его конкурентом»,— рассказал предприниматель.

Рушан Гараев, в свою очередь, слова предпринимателя опроверг. «Никаких препятствий с нашей стороны предпринимателю не было. Мы только основывались на решении суда, который признал магазин незаконной постройкой. Когда предприниматель привел документацию в порядок, мы выдали разрешение на строительство. Мы боремся за то, чтобы в районе развивалось предпринимательство», — заявил экс-глава района.

«Позиция суда похвальна и обоснована, — считает партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. — Побольше бы решений судов в спорах с чиновниками основывались на подробном исследовании обстоятельств и выносились в пользу предпринимателей». По его мнению, шансы на изменение решения в апелляции низкие.

Управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин согласен, что шансы на успешное оспаривание решения, учитывая наличие доказательной базы, подтверждающей факты, изложенные в сюжете, заведомо невысокие. «В случае, если журналист построил свою публикацию на фактах, то как бы неприятно чиновникам ни было читать ее, и до какой бы глубины не оскорблял их сам факт публикации, требовать опровержения, а уж тем более компенсации, они не могут»,— прокомментировал юрист.

Влада Шипилова