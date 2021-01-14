Тамбовщина ждет приезжих денег

Несмотря на пандемию коронавируса, тамбовские власти намерены создать в регионе три туристических кластера — Мичуринский, Тамбовский и Рахманиновский. Реализация проектов уже началась: построен выставочный комплекс, благоустроены сквер и усадьба художника А.М. Герасимова, ведется благоустройство набережной в Мичуринске. Пока реализация мероприятий приостановлена: власти ждут софинансирования инфраструктуры из федерального бюджета. Только для двух кластеров при общем объеме вложений в 1,8 млн руб. федеральные средства должны составить около 200 млн руб. Эксперты допускают, что эти инвестиции могут окупиться.

О реализации проекта создания трех туристических кластеров “Ъ-Черноземье” вчера рассказали в управления культуры и архивного дела Тамбовской области. Там отметили, что заявка на софинансирование «объектов обеспечивающей инфраструктуры» направлена в Ростуризм «и находится на рассмотрении». «Силами инвесторов ведется создание объектов в рамках кластера "Мичуринский": завершено строительство современного культурно-выставочного комплекса с гостиницей в окрестностях Боголюбского кафедрального собора, музея-усадьбы и сквера А.М. Герасимова в Мичуринске, расширен Центр развития садоводства имени В.Г. Муханина в том же городе, ведется благоустройство набережной», — подчеркнули в управлении. Эту информацию подтвердили и в администрации Мичуринска. «Часть планов в рамках дорожной карты была реализована, сейчас проект приостановлен, но его реализация не отменяется», — сказал “Ъ-Черноземье” вице-мэр Сергей Гридчин.

Впервые о создании туристических кластеров в регионе стало известно в 2017 году. Тогда речь шла о четырех кластерах, которые должны были появиться к 2025 году: Мичуринском, Рахманиновском, Тамбовском и Моршанском. Согласно плану создания Мичуринского кластера (копия есть у „Ъ“), он должен затронуть почти 14% площади региона (Мичуринск, Мичуринский и Петровский районы). Пока там есть ряд проблем в туристической сфере, констатируют власти: нехватка современных кафе и гостиниц (прежде всего в сельской местности), низкое качество дорог до объектов показа, «отсутствие туристической составляющей» в градостроительстве и сфере услуг, неудовлетворительное состояние привокзальных площадей двух вокзалов Мичуринска, отсутствие торговых точек по реализации местных товаров и сувениров.

Ситуацию предполагалось исправить за счет создания современной гостиницы с выставочным центром (проект уже реализован) за 300 млн руб., центра садоводства за 80 млн руб. (также создан), культурно-образовательного центра «Усадьба двух помещиков» (370 млн руб.); реорганизацией санатория имени Калинина «в SPA-гостиничный комплекс» (80 млн руб.); созданием эколого-этнографического парка «Урляпов городок» (150 млн руб.); реконструкцией городской набережной (130 млн руб., уже реализована) и рядом других проектов. Из общей суммы в 1,23 млрд руб. федеральное софинансирование может составить 145 млн руб., областное — 125 млн руб. Власти ожидают, что к 2025 году кластер будут посещать 950 тыс. человек в год (расчеты проводились до пандемии).

Рахманиновский кластер (копия плана его создания также есть у „Ъ“) должен расположиться в Инжавинском, Мучкапском, Уваровском районах и городе Уварове. Его центральный объект — музей-усадьба композитора С.В. Рахманинова в Ивановке Уваровского района. Дополнительно в этом селе планируется возвести летний концертный зал (27 млн руб.), гостиницу (300 млн руб.) и центр-лагерь для одаренных детей (210 млн руб.). В селе Нижний Шибряй Уваровского района могут создать музей крестьянской войны (10 млн руб.). Также планируется реставрация и воссоздание церквей и бытовых объектов. Из 600 млн руб. инвестиций (без учета ряда объектов) федеральное софинансирование должно составить 75 млн руб., средства региона — 290 млн руб. Вложения, по расчетам чиновников, могут окупиться за семь-девять лет.

В 2017 году будущие кластеры «Рахманиновский» и «Мичуринский» вошли в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 20192025 годы. Тогда же были заключены договоры на разработку планов кластеров «Тамбовский» и «Моршанский» с Мичуринским государственным аграрным университетом. Детали предполагаемого развития Тамбовского кластера власти еще не раскрывают; Моршанский кластер не фигурирует в перечне проектов, требующих вложений.

В 2019 году Тамбовскую область посетили 953 тыс. экскурсантов и участников различных мероприятий, в том числе свыше 12 тыс. — иностранные туристы. Данные за 2020 год власти пока не раскрывают. Объем оказанных туристических услуг в 2019-м составил 567 млн руб.; в развитие туристических объектов было вложено более 450 млн руб.

Член комиссии общественной палаты Воронежской области по развитию туризма, сооснователь сообщества «Нескучный день» (специализируется на поездках по Черноземью) Михаил Глущенко подтверждает необходимость создания инфраструктуры, в частности в строительства гостиниц в тамбовских кластерах: «Если в Тамбове гостиницы есть, то кластеру в Мичуринске и Рахманиновскому они нужны — в первую очередь для размещения гостей из Москвы и Санкт-Петербурга». По словам эксперта, посещение тамбовских объектов туристами из столиц вполне возможно: «У соседней Воронежской области, к примеру, тоже есть такой потенциал, но в ней власти пока не делают ставку на строительство объектов размещения вблизи ключевых локаций».

По оценке Михаила Глущенко, заявленные инвестиции в тамбовский туризм при грамотном вложении могут окупиться: «К примеру, масштабные вложения в благоустройство Ельца Липецкой области сделали город очень привлекательным. Есть и успешные примеры в других регионах — к примеру, обустройство автодороги к озеру Кезеной-Ам в Чечне привело к значительному росту турпотока. Но бывают и вложения с низкой эффективностью: масштабные инвестиции в кластер на трассе М-4 напротив Задонска (на территории особой экономзоны туристско-рекреационного типа «Задонщина» в Липецкой области. — „Ъ“) туристов туда пока не привели».

Олег Мухин