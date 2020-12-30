Достопримечательности остались на удаленке

По итогам 2020 года туристический поток в регионах Черноземья может снизиться в среднем вдвое. Региональные власти отмечают всплеск интереса к внутреннему туризму на фоне пандемии, однако их данные в сравнении с 2019 годом говорят о резком снижении числа приезжих. Туроператоры констатируют лишь выросший спрос на поездки в пределах одного региона. Эксперты полагают, что путешественники стали чаще организовывать отдых самостоятельно, в результате чего компании-посредники оказались не нужны.

Власти регионов Черноземья предоставили “Ъ-Черноземье” данные по внутреннему туризму за прошлый и уходящий годы. Так, в Белгородскую область в 2019-м приехали 1,9 млн туристов, из них 337,3 тыс. были «из иных регионов» и остановились в гостиницах области. Итоги нынешнего туристического сезона власти подведут в 2021 году. Но если судить по посещаемости самого популярного в регионе объекта — военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», на территории которого в июле был открыт третий крупный музей, то в пандемию интерес туристов упал почти вдвое. В 2019-м сюда приехали 357 тыс. человек, за десять месяцев 2020-го — 155 тыс. В облправительстве сообщили “Ъ-Черноземье”, что набирают популярность объекты Белгородской черты: воссозданная в 2019 году город-крепость Яблонов и музей под открытым небом «Муравский шлях».

Если в 2019 году Воронежскую область посетили 709,3 тыс. человек (из них 645,3 тыс. — из других регионов), то за девять месяцев уходящего года — 157,9 тыс. Сократилось и число посещений популярных объектов. Например, в музей-заповедник «Дивногорье» в 2019 году приехали 89,1 тыс. человек, а в январе-сентябре 2020-го — 50,6 тыс. Но в облправительстве наблюдают «повышенный интерес к региональным объектам туристического показа». Сейчас в регионе разрабатываются проекты двух туристско-рекреационных кластеров и онлайн-экскурсии, уже создан «гранд-тур» по исторической части Воронежа. По оценкам облправительства, трехдневный отдых в регионе обойдется туристу от 3 тыс. руб., а семидневный — от 10,5 тыс. руб. Экскурсионное обслуживание составит около 2 тыс. руб.

Значительное сокращение турпотока фиксируется и в Курской области. В прошлом году регион посетили 211,2 тыс. человек, в том числе 9,3 тыс. иностранцев, в первом полугодии этого — 35,2 тыс. и ни одного иностранца. Среди популярных объектов — музей-усадьба Афанасия Фета и Северный фас Курской дуги, которые в 2019 году посетили соответственно 34,6 тыс. и 12 тыс. человек. По 2020 году данные еще не подсчитывались. Однако, отметили в региональной администрации, августовский фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе» посетили более 8 тыс. человек, «тогда как запланированное количество участников составляло 3-4 тыс.». Губернатор Роман Старовойт 24 декабря в рамках прямого эфира заявил, что в регионе «колоссальный» потенциал, особенно по военному и паломническому туризму. По данным обладминистрации, в среднем двухдневный отдых обойдется в 8 тыс. руб., семидневный — в 28 тыс. руб. на человека.

В 2019 году в Липецкой области с ночевкой оставались 283,4 тыс. человек, в январе-октябре 2020 года — около 100 тыс. Снижение в региональной администрации напрямую связывают с ограничениями из-за коронавируса. В целом туристско-экскурсионный поток за прошлый год с учетом однодневных поездок в регион власти оценили в более 1 млн человек, данные за этот год подведут в 2021-м. Самым посещаемым объектом остается природный парк «Кудыкина гора», куда год назад приехало 40 тыс. туристов. В обладминистрации отметили выросший спрос на мини-отели в районах: «Мы связываем это с желанием гостей организовать уединенный отдых, избегать скопления людей, выбрать ретрит (духовные практики.— “Ъ”) на природе». Стоимость комплексного трехдневного тура в регионе начинается от 7 тыс. руб., пятидневного — от 18 тыс.

В Орловскую область в 2019 году приехали около 520 тыс. туристов, из них на ночь остановились 127 тыс., в том числе 5,7 тыс. иностранцев. Итоги этого сезона подведут в 2021 году, однако, судя по посещаемости объектов, здесь также стоит ожидать падения показателей. Так, в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» побывали в прошлом году 140 тыс., а за январь-октябрь 2020-го — 80 тыс. В облправительстве констатировали осенний спад, связанный с сезонностью и «отсутствием в учебном году школьно-образовательного туризма». В рамках инвестиционного послания 21 декабря губернатор Андрей Клычков заявил, что 2020 год «существенно “обвалил” эту отрасль, но сейчас происходит ее структурная трансформация». Количество участников местного туристического кластера увеличилось на 14 и достигло 118. Стоимость двухдневного тура в регионе начинается от 3,5 тыс. руб.

Если в 2019 году на Тамбовщине побывали 653 тыс. туристов, включая 12,3 тыс. иностранцев, то за десять месяцев 2020-го — около 300 тыс., в том числе 2 тыс. иностранцев. Наиболее популярный музей-заповедник Сергея Рахманинова «Ивановка» год назад посетили 120 тыс. человек, тогда как в январе-октябре — 32 тыс. При этом, отметили в региональной администрации, за два года количество организующих поездки по области туроператоров как минимум утроилось. Трехдневный тур обойдется от 5 тыс. руб., семидневный — от 15 тыс. руб.

Сооснователь специализирующегося на посещении районов Воронежской области сообщества «Нескучный день» Марат Попов отмечает выросший интерес к подобным поездкам. «Увеличилось количество однодневных поездок в будние дни, потому что из-за перехода на удаленку многим стало проще ездить в будни»,— добавил господин Попов. По наблюдениям члена комиссии региональной общественной палаты по развитию туризма Михаила Глущенко, выросло и количество самостоятельных поездок, но большинство из них ограничиваются 100 км от Воронежа: «Поэтому многие посещали видовые площадки Дона в Липецкой области, но не ехали в отдаленные районы Воронежской».

Руководитель центра активного туризма «Странник» (специализируется на организации горных и водных походов) Олег Молчан отметил, что направление дальних маршрутов в другие регионы просело на 90%. В то же время на байдарочных походах по воронежским рекам прирост составил 30%. «Практически все маршруты, требующие сложной организации, были провалены не потому, что не было желающих, а потому что не было понимания, как взаимодействовать с госорганами. В этом плане сплавы по рекам легче, тут можно купить тур за пару дней до отправки»,— отметил господин Молчан.

По мнению бизнес-омбудсмена Воронежской области Павла Ковалева, внутренний туризм если и вырос в уходящем году, то за счет самостоятельных поездок. «Люди сами покупают билеты или едут на личных авто, сами бронируют отели, в итоге туристические компании как посредники из этой цепочки исключаются»,— пояснил он. Также на отрасли сказалось падение покупательской способности. «По нашим данным, сейчас 90% воронежских турфирм перешли на удаленную работу и распустили почти всех сотрудников. А 40% вообще закрылись. Есть даже примеры, когда руководители турфирм, чтобы прокормить семью, стали работать таксистами и охранниками»,— добавил Павел Ковалев.

Александр Прытков