Малому бизнесу уменьшили ставку

Минэкономики объявило о начале выдачи льготных кредитов малому и среднему бизнесу под сниженную ставку — теперь компании смогут получить средства под 7% годовых. Крупнейшие госбанки уже предоставляют деньги на новых условиях. Но если в прошлом году по льготной программе выдано кредитов на 900 млрд руб., на этот год запланировано только 700 млрд руб., хотя спрос только увеличивается.

В Минэкономики сообщили, что банки начали выдачу первых кредитов малому и среднему бизнесу по сниженной ставке в рамках скорректированного постановления правительства №1764. Как пояснила замминистра Татьяна Илюшникова, в соответствии с внесенными изменениями в программу максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка ЦБ, увеличенная не более чем на 2,75%. Таким образом, предельная ставка по таким кредитам сейчас составляет 7%.

«Программа 1764» предполагает льготное кредитование с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до трех лет, так и на инвестиционные цели — до десяти лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Решение снизить ставку по «Программе 1764» с 8,5% до 7% правительство приняло в понедельник, 11 января. В 2020 году в рамках программы заключено свыше 17 тыс. соглашений на общую сумму более 1 трлн руб., по которым выдано более 900 млрд руб. В этом году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке на 700 млрд руб.

Как уточнили в Минэкономики, приоритетными сегментами, на которые ориентирована льготная программа, являются сельское хозяйство, туристическая деятельность, строительство, водоснабжение, образовательная деятельность, деятельность в области здравоохранения, в области культуры, спорта, всего более 20 отраслей.

При этом, как отметила директор департамента развития корпоративного бизнеса МКБ Надежда Григорьева, в разрезе банка перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей и потому нуждающихся в особенной поддержке несколько отличается от перечня, приведенного в постановлении правительства: «Например, у оптовой торговли обороты упали на 33%, у розничной торговли — на 11%, общепита — на 33%».

По словам заместителя президента—председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, спрос на льготные кредиты по «Программе 1764» особенно актуален для субъектов МСП из таких отраслей, как обрабатывающие производства, строительный сектор, арендный бизнес, сельское хозяйство, торговля и др.

Крупнейшие госбанки еще 11 января приступили к сбору заявок на льготные кредиты по новым условиям.

По словам зампреда Сбербанка Анатолия Попова, за первые сутки действия новых условий было заключено шесть договоров на сумму более 100 млн руб.

Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов считает, что выделенных средств не хватит до конца года. «Вероятнее всего, фонды будут исчерпаны — если не в середине года, то уже в третьем квартале. Это связано с тем, что можно ожидать большое число желающих оформить заем — больше, чем в предыдущей программе»,— говорит он.

По мнению управляющего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александра Сараева, стоимость заемных ресурсов для МСП должна была снизиться заметно раньше на фоне рекордного уменьшения ключевой ставки в 2020 году. «В условиях когда именно сектор МСП несет наибольшие потери на фоне ограничительных мер из-за пандемии, у многих предприятий отсутствуют ресурсы для поддержания операционной деятельности»,— говорит эксперт. По его мнению, важно, чтобы ресурсы были распределены в пользу наибольшего числа субъектов МСП, а не выдано 700 кредитов по 1 млрд руб. крупнейшим представителям этого сегмента.

Максим Буйлов, Полина Трифонова