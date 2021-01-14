Ростуризм выходит на тропу

Ростуризм поддержал инициативу депутата Госдумы РФ от Краснодарского края Светланы Бессараб о введении на федеральном уровне понятия «экологический туризм», чтобы создать для него правовое поле. Это, по мнению депутата, поможет сохранять природоохранные территории в первозданном виде, развивать близлежащие территории и пополнять местные бюджеты дополнительными доходами. По мнению экологов, для реализации инициативы необходим научный подход и гарантия исключения появления капитальных объектов в охраняемых зонах.



Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) поддержало инициативу депутата Госдумы от Краснодарского края Светланы Бессараб о включении в правовое поле понятия «экологический туризм». Об этом в начале текущей недели заявила глава ведомства Зарина Догузова, сообщила парламентарий. Соответствующий законопроект о внесении поправок в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» был разработан и зарегистрирован группой депутатов Государственной думы. В числе его разработчиков госпожа Бессараб. Планируется, что документ будет принят уже в текущем году.

В законопроекте в первую очередь речь идет о правилах организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В настоящее время данный термин применяется без юридического обоснования, поэтому нет четких правил размещения и использования на ООПТ объектов капитального и некапитального строительства. Предполагается, что новые условия организации экотуризма будут утверждаться российским правительством, исполнительным органом власти региона или органом местного самоуправления в зависимости от значения ООПТ.

«Экологический туризм привлекает посетителей на уникальные территории в разных климатических зонах и с разнообразными ландшафтами. При этом сама природа будет сохраняться, а близлежащие населенные пункты получат возможность развивать туристическую инфраструктуру, строить новые социальные объекты, развиваться. Появятся дополнительные рабочие места, что приведет к повышению доходов населения, в том числе в самых отдаленных точках страны»,— прокомментировала Светлана Бессараб.

Как отмечает председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков, экология вряд ли станет серьезным источником дохода для местных бюджетов, но привлечет в край новых туристов.

По мнению члена Всемирной комиссии по ООПТ в регионе Северная Евразия Юлии Набережной, экологический туризм должен развиваться исключительно в правовом поле. На самих особо охраняемых природных территория, по ее мнению, экотуризм скажется положительно в одном случае: при строго научном подходе.

«В советское время плановый туризм в Краснодарском крае через горы к морю был достаточно массовым, при этом нагрузка нормировалась исходя из реальной рекреационной емкости территории. Объектов капитального строительства быть не должно на ООПТ однозначно. Развиваться должны гостевые услуги на его границах, максимум в буферной зоне, если речь идет о биосферных полигонах, они не могут быть на территории заповедников, иначе они уничтожат объекты показа»,— говорит госпожа Набережная.

Эколог также отмечает, что решения о размещении даже временных, модульных конструкций, без признаков капитального строительства на ООПТ должны приниматься только с учетом мнения научных отделов таких территорий и независимых экспертов, с обязательной открытостью через механизм общественных обсуждений. «Строительство отелей, спортивных сооружений для массового спорта, бассейнов на заповедных территориях не может считаться экотуризмом — надо четко придерживаться однозначных терминов. Плюс мониторинг состояния объектов туристической инфраструктуры на ООПТ с возможностью корректировки нагрузки, вплоть до ограничения доступа на какой-то экотуристический маршрут до полного восстановления его характеристик»,— говорит Юлия Набережная.

По словам экспертов, для Краснодарского края в целом экологический туризм может и должен быть одним из приоритетов развития, если придерживаться принципов устойчивого природопользования. «Необходимо создавать привлекательные объекты помимо моря, для того чтобы отрасль вышла на цивилизованный уровень»,— говорит Даниэль Башмаков. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в масштабах страны речь может идти о миллиардах рублей, а для Краснодарского края это означает дополнительные рабочие места и доходы в бюджет в миллионных объемах.

Дмитрий Михеенко