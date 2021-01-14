Заслуженный советник культуры

В структуре администрации губернатора появился новый специалист — штатный советник по вопросам культуры и искусства. Им стала заслуженный работник культуры РФ Эльмира Щербакова, известная как организатор множества российских и международных культурных мероприятий, в том числе фестиваля «Театральная Россия» в Перми. По информации „Ъ-Прикамье“, одной из ее задач будет подобрать кандидата на вакантный пост гендиректора Пермской оперы. Представители местного культурного сообщества надеются, что новый советник благодаря своим связям поможет привлечь федеральное финансирование для реализации «культурных» инфраструктурных проектов и активнее продвигать пермское искусство за пределы региона.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил советника по вопросам культуры и искусства. Как сообщает близкий к краевым властям telegram-канал «Компрос», этот пост заняла заслуженный работник культуры РФ, президент благотворительного фонда «Мир и гармония» Эльмира Щербакова. В пресс-службе главы региона пояснили, что новый советник будет работать на штатной должности.

Эльмира Щербакова является организатором российских и международных культурных мероприятий, фестивалей. Имеет награды Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, Минобразования РФ, благодарственные письма от региональных губернаторов и иные награды. Отметим, что в сентябре 2020 года госпожа Щербакова занималась организацией фестиваля «Театральная Россия» в Перми.

По данным „Ъ-Прикамье“, одна из задач нового советника — найти нового кандидата на пост гендиректора театра оперы и балета. Напомним, предыдущий руководитель культурного учреждения Андрей Борисов в ноябре прошлого года возглавил Московский академический музыкальный театр (МАМТ) им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Нового гендиректора Пермской оперы выберет конкурсная комиссия. Сейчас обязанности руководителя театра исполняет его финансовый директор Татьяна Гущина.

Источник в пермском культурном сообществе предполагает, что целью назначения госпожи Щербаковой советником может быть и создание противовеса сложившейся в регионе культурной элите. «Возможно, новый игрок — это некий запрос на изменения в этой сфере. Эльмира Щербакова представляет федеральные силы разного рода, она сможет продвигать интересы края на федеральный уровень и способствовать привлечению финансирования. У нас накопилось много инфраструктурных проблем, которые нужно решать»,— отмечает собеседник „Ъ-Прикамье“.

В настоящий момент в регионе несколько ключевых «культурных» проектов: строительство новой сцены театра оперы и балета и нового здания для художественной галереи, развитие социокультурного пространства на площадке бывшего завода Шпагина, программа сохранения объектов культурного наследия. Все они входят в проект «Пермь-300», посвященный юбилею краевого центра, который будет отмечаться в 2023 году.

По мнению художественного руководителя пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма, главе региона нужен был «умный и взвешенный советник, который бы сориентировал его в культурном пространстве». «По-моему, губернатор сделал хороший выбор. Мы уже сотрудничали с Эльмирой Щербаковой, когда она занималась фестивалями и различными зарубежными проектами. География ее связей очень широка, что поможет значительно продвинуть наше искусство. Сегодня культурная составляющая в Пермском крае очень сильна. Нужно, чтобы она не ходила по замкнутому кругу, а двигалась дальше, за пределы нашего города и региона, и новый советник может этому поспособствовать»,— считает господин Мильграм.

Екатерина Артемова