«Вокруг света» с попутчиком

Журнал «Вокруг света» сменил владельца: экс-гендиректор Национального рекламного альянса Сергей Васильев продал издание совладельцу Hearst Shkulev Group (журналы Elle, Maxim, Marie Claire и др.) Виктору Шкулеву. Американский партнер господина Шкулева — группа Hearst — в сделке не участвовал. Журнал продолжит выходить в печатной версии, но сдвинет фокус на научно-популярные материалы в расчете на рост аудитории средних лет.

Основной владелец Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев закрыл сделку по покупке 100% ООО «Издательство "Вокруг света"», управляющего одноименным журналом, у ООО «Группа компаний "Вокруг света"» Сергея Васильева, бывшего гендиректора Национального рекламного альянса. Об этом “Ъ” рассказал сам господин Шкулев. По его словам, в сделку вошел журнал и его онлайн-версия, товарный знак и архивы номеров, сумму сделки он не раскрывает. С господином Васильевым связаться не удалось.

В декабрьском номере экс-главред журнала Сергей Апресов сообщал, что выпуск печатной версии пришлось приостановить, так как «давно нараставший кризис печатных СМИ и экономический кризис, вызванный пандемией, наложились друг на друга». 2 декабря о переговорах о продаже журнала сообщал РБК. Гендиректор «Вокруг света» Светлана Головатюк говорила изданию, что переговоры о продаже велись с Hearst Shkulev Group, которая на 80% принадлежит Виктору Шкулеву и на 20% — американской Hearst.

В результате, уточняет господин Шкулев, «Вокруг света» вошел в его группу компаний Shkulev Media Holding (управляет сетью городских онлайн-порталов в России), а Hearst в покупке не участвовала. Новый печатный номер издания выйдет уже в феврале, всего в 2021 году запланировано десять номеров, уточнил господин Шкулев.

По данным Mediascope, в последние годы аудитория «Вокруг света» падала: за март—июль 2017-го она составляла 3,4 млн россиян старше 16 лет, а за аналогичный период 2020-го — 2,4 млн человек. Чистый убыток издательства в 2019 году составил 25 млн руб. при выручке 83 млн руб.

По словам назначенного в декабре нового главного редактора «Вокруг света» Алексея Алексенко, февральский номер выйдет в уменьшенном размере и с новым дизайном, а в перспективе журнал будет больше ориентироваться на научно-популярные материалы. Он подчеркнул, что все изменения будут «эволюционными». «Мы хотим больше материалов о науке, новых открытиях в физике и биологии. "Вокруг света" всегда был именно научно-популярным изданием. При этом журнал, мы надеемся, останется увлекательным и доступным для молодежи и семейного чтения»,— сообщил господин Алексенко. С точки зрения Виктора Шкулева, аудитория журнала может вырасти за счет читателей средних лет, интересующихся научпопом.

Стоимость «Вокруг света» оценить трудно, она может составлять «от одного рубля до 100 млн руб.», оценивает вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин. «Весь издательский дом за последнее время был глубоко убыточным. Новый владелец мог приобрести его за символическую сумму при условии покрытия долгов и его развития, сохранения полуторавекового бренда»,— поясняет он. Модернизация журнала и переход в научно-популярный сегмент может дать экономический эффект и привлечь рекламодателей, полагает господин Оськин, отмечая, что на рынках СНГ есть успешные издания в этой нише.

Рынок прессы уже не вернет себе прежний уровень рекламных бюджетов после падения (по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, рынок рекламы в журналах упал на 43% за январь—сентябрь 2020-го, до 3,6 млрд руб.), однако узкий круг изданий, включая «Вокруг света», может сохранить интерес рекламодателей, считает директор по прессе и радио АДВ Екатерина Рыбакова. «Фокус аудитории смещается с легкого чтива — полистать журнал, разглядеть картинки — на вдумчивое чтение, расширение кругозора, самообразование»,— рассуждает она, предполагая, что издание с глубоким материалом будет воспринято положительно.

Валерия Лебедева