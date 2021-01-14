Экс-чиновница попалась на квартире

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Оренбуржья Веры Башировой. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, экс-чиновница, не являясь нуждающейся в жилье, незаконно приобрела право на принадлежащее Оренбургской области госимущество — трехкомнатную квартиру в Оренбурге. Стоимость квартиры оценивается в размере 6 млн руб.

Бывшего вице-губернатора Оренбургской области, заместителя председателя правительства региона по внутренней политике Веру Баширову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, экс-чиновница незаконно приобрела право на принадлежащее Оренбургской области государственное имущество — трехкомнатную квартиру в Оренбурге, стоимость которой оценивается в размере 6 млн руб. Вера Баширова не являлась нуждающейся в жилье и имела в собственности объекты недвижимости.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено прокурору Оренбургской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Связаться с Верой Башировой и ее адвокатом не удалось. В местных СМИ опубликовано фото ответа Генпрокуратуры РФ от 12 ноября 2020 года на жалобу госпожи Башировой. «Проверка материалов следствия показала, что ваше уголовное преследование осуществляется без достаточных оснований. В связи с этим и.о. прокурора Оренбургской области поручено организовать проверку материалов уголовного дела в аппарате прокуратуры региона до его поступления с обвинительным заключением и принять меры реагирования, нацеленные на обеспечение законного итогового решения»,— говорится в ответе надзорного органа.

Вера Баширова работала на посту вице-губернатора Оренбуржья с июня 2015 года по апрель 2019 года. На это пост ее назначил губернатор Юрий Берг — он покинул пост главы региона за месяц до госпожи Башировой. 21 марта 2019 года врио губернатора Оренбургской области был назначен Денис Паслер. Ранее Вера Баширова занимала пост первого заместителя руководителя аппарата губернатора и регионального правительства. До этого она работала заместителем министра по развитию потребительского рынка и государственным закупкам министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.

По данным декларации бывшей чиновницы за 2015 год, ее годовой доход составлял 2,27 млн руб. В собственности у госпожи Башировой было два жилых дома, два земельных участка и две квартиры, одна из которых в долевой собственности. Также у нее в автопарке тогда имелось два автомобиля.

«К сожалению, нередко чиновники настолько идентифицируют себя одним целым с государством, а вместе с этим и с принадлежащим государству имуществом, что не считают зазорным прибрать к рукам актив, на который законного права не имеют. Скорее всего, чиновница решила получить жилье от своего региона, умолчав о том, что уже имеет достаточное количество квадратных метров»,— рассуждает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По мнению эксперта, обычно такие попытки должны выявляться на стадии рассмотрения вопроса на жилищной комиссии областной администрации, так как туда претендентом в обязательном порядке предоставляются все справки о наличии жилья в собственности. Как отмечает Иван Соловьев, следствию предстоит выяснить, как чиновница пыталась скрыть этот факт и были ли у нее пособники. «В целом же заведомость наличия иного жилья является довольно весомым подтверждением наличия умысла у фигуранта. Так что дело имеет все шансы состояться. Конечно, чиновница может признать вину и попытаться заключить досудебное соглашение. В этом случае размер наказания может быть сокращен»,— считает господин ­Соловьев.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении другого чиновника правительства Оренбуржья. Экс-министр сельского хозяйства Оренбургской области Михаил Маслов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в получении взятки лицом, занимающим государственную должность (ч. 4 ст. 290 УК РФ). В декабре прошлого года суд вернул уголовное дело прокурору — обвинительное заключение было составлено с нарушением.

Михаила Маслова задержали вместе с оренбургским предпринимателем, учредителем ООО «СГЦ „Вишневский“» Виктором Железновым в июне 2018 года. Их подозревали в хищении 100 млн руб. из областного бюджета, которые были выделены в качестве субсидий. Силовики вменяли Михаилу Маслову фальсификацию документов ООО «СГЦ „Вишневский”», которые подавались на получение предприятием субсидии на реконструкцию свинофермы. Экс-чиновник завысил стоимость работ, а смета предполагала закупку лабораторного оборудования, которое не приобреталось, и вырученные средства выводились через подставные фирмы, считает следствие. Михаил Маслов был арестован и отстранен от должности, но в итоге суд отпустил его под залог в размере 1,4 млн руб.

Ани Айвазян