«Куйбышевский ПЖРТ» стал банкротом

ООО «Куйбышевский ПЖРТ» пополнит список крупных самарских управляющих компаний, обанкротившихся из-за многомиллионных долгов. Арбитражный суд Самарской области признал организацию несостоятельной и открыл конкурсное производство. Соответствующий иск от АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» суд рассматривает с 2018 года. Последние пять месяцев управляющая компания находилась в процедуре наблюдения. Временная управляющая компании Ирина Карташова пришла к выводу, что восстановить платежеспособность должника невозможно. По мнению экспертов, вряд ли УК располагает активами, за счет которых можно вернуть значительную часть долгов.

Арбитражный суд Самарской области по требованию АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» (СУТЭК) признал ООО «Куйбышевский ПЖРТ», в прошлом крупную самарскую управляющую компанию, банкротом. С соответствующим иском «СУТЭК», эксплуатировавший муниципальные котельные, обратился в суд летом 2018 года. Осенью того же года истец сам обанкротился. Общая задолженность СУТЭКа составляет около 1 млрд руб. Среди основных кредиторов — самарские структуры Газпрома. В августе прошлого года в Куйбышевском ПЖРТ стартовала процедура наблюдения. Временным управляющим стала Ирина Карташова. Судя по ее отчету, опубликованному на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, на этапе наблюдения суд включил в реестр требований кредиторов управляющей компании около 80 млн руб. Однако общая сумма долга организации в дальнейшем может оказаться существенно выше — несколько десятков заявлений кредиторов находятся на рассмотрении судьи.

ООО «Куйбышевский ПЖРТ» создано в 2015 году в Самаре. Под управлением компании находилось около 700 многоквартирных домов в Самаре. Судя по данным ГИС ЖКХ, сейчас дома обслуживают: ООО УК «Солидарность», ООО УК «Доверие», ООО УК «Коммунальные ресурсы», ООО УК «Элитный район», ООО «Опора» и т.д. Часть управляющих компаний зарегистрированы в 2018 году.

В выписке ЕГРЮЛ владельцами ПЖРТ указываются ООО ДК «Эксплуатация» и ООО «Жилищник» с пометкой, что эти сведения недостоверные. Обе организации были аффилированы московскому АО «Домком инвест». В 2017 году столичная компания приобрела ряд крупных самарских УК и пообещала Самарской области крупные инвестиции в региональный рынок ЖКХ, однако позже работа «Домком инвеста» в регионе неоднократно критиковалась депутатами. Помимо Самарской области организация приобрела домоуправляющие компании в десятке субъектов страны: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Кировской областях и т.д. В прошлом году «Домком инвест» ликвидировался как юридическое лицо. Кроме того, налоговая служба подала иск о несостоятельности самарского ООО УК «Коммунальник», ранее принадлежавшего московскому инвестору. В 2020 году владельцем общества, по данным «СПАРК-Интерфакс», стал Сергей Воробьев. На Федресурсе опубликованы намерения кредиторов обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «ЖКС», крупнейшей самарской УК, которую несколько лет контролировал «Домком инвест». По информации в «СПРАК-Интерфакс», обе домоуправляющие организации решили сменить место­нахождение.

Как отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, кредиторам «Куйбышевского ПЖРТ», судя по практике, может достаться лишь офисная техника, мебель и бывший в употреблении садовый инвентарь. Самым дорогим активом, как предполагает юрист, может стать снегоуборочная техника. «Нужно иметь в виду, что далеко не все имущество, которым управляющая компания распоряжается, находится в ее собственности. Почти всегда пресловутая техника либо приобретается в рамках лизингового договора, либо и вовсе принадлежит иной организации и предоставляется на условиях договора аренды и включить ее в конкурсную массу нельзя»,— поясняет Павел Иккерт, добавляя, что кредиторы могут предпринять попытки привлечь руководство и собственников общества к субсидиарной ­ответственности.

По словам руководителя регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктора Часовских, банкротство некогда одной из крупнейших УК существенно не повлияет на самарский рынок ЖКХ. «После того, как управляющая компания теряет лицензию, собственникам домов предлагается выбрать новую обслуживающую организацию, либо же администрация проводит конкурс и по его итогам выберает новую УК. В Самаре около 400 управляющих организаций, поэтому вряд ли из-за ухода Куйбышевского ПЖРТ у жителей города возникнут проблемы»,— говорит господин Часовских.

Сабрина Самедова