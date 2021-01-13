Завод Шпагина зарегистрировал товарный знак

В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ зарегистрировано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «Завод Шпагина» (Свидетельство № 787493). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Теперь социокультурному пространству принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. Например, можно проводить презентации, выставки и организовывать шоу-программы под брендом «Завод Шпагина» , а также брендировать различную продукцию, в том числе сувенирную.

Напомним, в 2017 году краевые власти выкупили территорию завода им. Шпагина за 444,5 млн руб. для создания социокультурного кластера. Планировалось, что якорными резидентами этого пространства станут Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей (Музей пермских древностей) и Музей современного искусства PERMM. Позже к ним добавился театр «У Моста».