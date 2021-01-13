Перевозчики Краснодара получили предостережения от УФАС из-за планируемого повышения стоимости проезда

Краснодарское Управление ФАС России выдало предостережения в связи с планируемым повышением стоимости проезда в городском общественном транспорте с 28 до 30 руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для принятия мер реагирования стали публикации в СМИ.

Напомним, повышение платы за проезд с 28 до 30 рублей в Краснодаре началось с 9 января 2021 года. В общей сложности, до конца месяца тарифы поднимутся на 16 маршрутах, на которых работают семь компаний-перевозчиков.

«Краснодарское УФАС России выдало ООО „Технотранс-Юг“, ООО „Респект“, ООО „Кубань“, ООО „Управляющая автотранспортная компания города Краснодара“ и ООО „Квартет“ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Как писал "Ъ-Кубань", стоимость проезда в общественном транспорте в Краснодаре повысили с 26 до 28 руб. в июле 2019 года. В ноябре 2019 года Краснодарское УФАС России возбудило антимонопольное дело по обращению жителей кубанской столицы в отношении городских перевозчиков. Их подозревали в нарушении п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. По мнению УФАС в действиях перевозчиков были признаки картеля, поскольку они, работая на одном рынке, одновременно увеличили и установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

Наталья Решетняк