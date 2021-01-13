Хотим – и баста! Краснодарские перевозчики рассказали, почему надо повысить плату за проезд в общественном транспорте

В Краснодаре в течение января 2021 года вырастет плата за проезд на 16 маршрутах общественного транспорта. Руководители транспортных компаний в рамках круглого стола заявили, что эта мера вынужденная: она вызвана повышением стоимости топлива и ГСМ, снижением пассажиропотока и расходами на покупку терминалов для безналичной оплаты. Общественники и депутаты гордумы обратили внимание, что учет пассажиропотока у перевозчиков непрозрачен, а водители автобусов до сих берут оплату наличными.



В Краснодаре прошел круглый стол, посвященный повышению стоимости проезда в общественном транспорте и соблюдению перевозчиками действующего законодательства. Повышение платы за проезд с 28 до 30 рублей в Краснодаре началось с 9 января 2021 года. В общей сложности, до конца месяца тарифы поднимутся на 16 маршрутах, на которых работают семь компаний-перевозчиков. Мэрия Краснодара не исключила, что в ближайшие три месяца их число может увеличиться.

По словам председателя правления регионального объединения «Союз транспортников Кубани» Ивана Петрова, рост тарифа – не популярная, но вынужденная мера. Главная причина, по которой перевозчики повышают плату за проезд – существенное повышение цен на ГСМ и запчасти для автобусов.

«В зависимости от предприятия и типа транспортных средств, около 40-50% от общей выручки уходит на оплату ГСМ. Еще около 20% – затраты на запчасти. В городе 1,5 года не повышались тарифы на проезд, но за это время существенно выросла стоимость топлива – в первую очередь газового. Рост составил 16,9%. Многие перевозчики находятся в крайне тяжелом финансовом положении. Поэтому мы все просчитали и приняли решение об индексации тарифа на 2 руб.», – рассказал он.

По данным управления цен и тарифов администрации Краснодара, на 30 декабря 2020 года стоимость 1 литра сжиженного углеводородного газа для заправки автотранспорта составляет 26,6 руб. С начала 2020 года его стоимость выросла на 8,5%: в середине января 2020 года стоимость топлива составляла 24,5 руб. за 1 литр.

Господин Петров добавил, что аналогичное повышение платы за проезд в последнее время произошло в Сочи, Новороссийске и Москве.

«Это сговор? По всей стране? Нет, я думаю, это обоснованная индексация тарифов», – подчеркнул глава СТК.

Еще одной причиной необходимости повышения платы за проезд перевозчики назвали снижение пассажиропотока, связанное с распространением коронавирусной инфекции и переводом на удаленную работу многих работников. В среднем, по оценкам участников рынка, падение пассажиропотока составило 30-60%. Кроме того, транспортные компании ссылаются на высокие расходы, связанные с приобретением и обслуживанием терминалов для безналичной оплаты проезда, а также оплатой банковских комиссий за эквайринг, которые достигают 10%.

Активист общественного движения «Городские решения» Мирослав Валькович отметил, что перевозчикам стоит провести переговоры с банками-партнерами о снижении платы за эквайринг, так как реальная стоимость этой услуги на предприятиях розничной торговли не превышает 2%, а расходы на кассовую ленту составляют около 10 копеек на один чек. Депутат городской думы Игорь Азаров обратил внимание, что несмотря на то, что перевозчики обязаны были оснастить весь транспорт терминалами к 1 января 2021 года, существенная часть автобусов до сих пор не принимает безналичную оплату.

«Это сговор? По всей стране? Нет, я думаю, это обоснованная индексация тарифов»

«Мы проводили мониторинг, произвольно выбрав 15 маршрутов – только на восьми из них были контрольно-кассовые аппараты. Но чтобы оплатить именно картой, нужно очень хорошо попросить. Сначала водитель просит оплатить наличными, потом – перевести деньги на карту и только после уговоров – нехотя дает терминал. Из двух автобусов, где не было терминалов, нас просто высадили», – рассказал он.

Глава СТК Иван Петров признал, что многие водители действительно «юлят», пряча терминалы, однако он подчеркнул, что все перевозчики Краснодара закупили кассовую технику и ежедневно, когда автобус выходит на линию, все предприятия проверяют технику и ее работоспособность.

«Но водителям, которые десятилетиями работали без контролирующих устройств психологически трудно пока. Мы должны вместе с вами воспитывать культуру водителей», – отметил господин Петров.

Однако, как заявил представитель управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Евгений Щербаков, многие перевозчики не соблюдали требования законодательства и ранее. Кроме того, расходы на приобретение ККМ, по его словам, были прогнозируемыми, а государство вводило мораторий на проведение проверок, поэтому у перевозчиков было время на подготовку. Господин Щербаков также отметил, что некоторые транспортные компании из числа участников круглого стола до сих пор не зарегистрировали ни одного терминала в ФНС, однако уже включили плату за их ремонт и обслуживание в свои тарифные сетки.

Вице-спикер гордумы Краснодара Александр Сафронов обратил внимание, что оплата проезда наличными не позволяет контролировать реальный пассажиропоток и финансовое положение перевозчиков, поэтому обоснованность повышения платы за проезд вызывает сомнения. Он также предложил перевозчикам озвучить, какова себестоимость платы за проезд в Краснодаре, однако перевозчики раскрыть финансовые показатели отказались, ссылаясь на коммерческую тайну и высокую конкуренцию.

С 2016 года в Краснодаре начали переход на нерегулируемую тарификацию проезда в общественном транспорте. По словам замглавы городского департамента транспорта Владимира Анфиногенова, в настоящее время по этой модели работают почти все коммерческие перевозчики. Он также рассказал, что полномочия мэрии города в части контроля за их работой ограничены краевым законом №608-КЗ от 23 июля 2003 года.

«Но водителям, которые десятилетиями работали без контролирующих устройств психологически трудно пока. Мы должны вместе с вами воспитывать культуру водителей»

В соответствии с ним, департамент транспорта администрации города осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками схемы движения и расписания, за недопущением безбилетного проезда и провоза пассажиров, а также за санитарным состоянием автобусов на линии.

«В силу ограниченности полномочий мы можем указать конкретному юридическому лицу на те недостатки, которые мы считаем серьезными, и настойчиво попросить его принять меру к их устранению», – заявил он.

В мэрии Краснодара уточнили, что утверждением и контролем тарифов коммерческих перевозчиков занимается Федеральная антимонопольная служба, использованием ККМ – Федеральная налоговая служба, техническим состоянием автобусом – ГИБДД и Ространснадзор.

По данным администрации Краснодара, всего в городе сейчас работает 78 автобусных маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками. О повышении платы с проезд с 9 января 2021 года объявили ООО «Вымпел-М», «Кайман», «Кубань», «Респект», «Технотранс-Юг», «Квартет» и «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара».

В предыдущий раз проезд в общественном транспорте в Краснодаре повышали в июле 2019 года. Тариф вырос с 26 до 28 руб.

В ноябре 2019 года Краснодарское УФАС России возбудило антимонопольное дело по обращению жителей кубанской столицы в отношении городских перевозчиков. Их подозревают в нарушении п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. По мнению УФАС в действиях перевозчиков усмотрены признаки картеля, поскольку они, работая на одном рынке, одновременно увеличили и установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

Алексей Белянин