В США обнаружили два новых штамма коронавируса

Ученые из государственного университета Огайо сообщили об открытии двух новых штаммов коронавируса COVID-19 на территории США. Один из них, обнаруженные в столице Огайо Колумбус, распространяется быстрее, чем обычный вирус.

«Этот новый штамм из Колумбуса имеет ту же генетическую основу, что и предыдущие случаи, которые мы изучали, но <…> представляет собой значительную эволюцию»,— сказал заместитель председателя отдела молекулярной патологии университета Огайо и ведущий автор исследования, доктор Дэн Джонс (цитата по CNBC).

Ученый добавил, что новая мутация произошла не от штаммов вируса, зафиксированных в Великобритании и Южной Африке. Более подранный отчет об исследовании ученые планируют представить в ближайшее время. «Важно, чтобы мы не слишком остро реагировали на этот новый штамм, пока не получим дополнительные данные»,— предостерег соавтор исследования Питер Молер.

Первые случаи мутации вируса были зарегистрированы в Великобритании и Южной Африке в середине декабря 2020 года. К началу января 2021 года случаи заражения «британским» штаммом были подтверждены в более 40 странах мир. По оценкам ученых, эта мутация распространяется быстрее, но не является более агрессивной. В России первый заразившийся «британским» штаммом был выявлен на новогодних праздниках.

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