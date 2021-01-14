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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Подогреть, но не обобрать

Областные власти обещают не вводить максимальный тариф на отопление воставшемся без котельной Чкаловске

Недовольство жителей дотационного города Чкаловска Нижегородской области грядущим повышением тарифа на тепловую энергию почти на 15% сыграло свою роль в том, что региональные власти решили пересмотреть концессионную схему строительства новой котельной. Возврат вложений в новый тепловой пункт, который будет строить нижегородское муниципальное «Теплоэнерго», решили растянуть на 10 лет, чтобы избежать роста тарифа выше официальной инфляции. Компания должна ввести котельную к осенне-зимнему сезону ­2021–2022 годов. Стоимость проекта оценивается в 140 млн руб., не считая перекладки теплотрасс. Пока власти укрепляют временную схему теплоснабжения.


В правительстве Нижегородской области решили пересмотреть схему, по которой в Чкаловске будет восстановлено нормальное теплоснабжение. Ситуация в этом муниципалитете, где проживает около 20 тыс. жителей, уникальна: осенью 2015 года собственники винного завода «Бальзам», расположенного в Чкаловске, предупредили местные власти о том, что выводят из эксплуатации котельную, избыточные мощности которой им не нужны. Котельная также отапливала дома населенного пункта, и местная администрация судилась с заводом, добиваясь приостановки вывода теплового пункта. Однако за прошедшие пять лет муниципальные и областные власти не смогли построить новую котельную для нескольких десятков жилых домов. Ни один из ранее обсуждавшихся вариантов концессии с «Теплоэнерго», Нижегородской областной коммунальной компанией и «Т Плюс» по созданию тепловой генерации реализован не был. В 2020 году, когда тепловой пункт «Бальзама» закрылся, власти арендовали в Москве мобильные котельные, работающие на дизельном топливе, и еще часть нагрузки и переключили на котельную завода «Полет». Сейчас на закупку топлива муниципалитет тратит десятки миллионов рублей.

Узнав, что из-за предстоящего строительства новой котельной тарифы на тепло вырастут на 15%, местные жители возмутились. Напомним, в декабре губернатор Глеб Никитин издал указ о предельных индексах совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года. Для жителей Чкаловска был запланирован самый высокий в регионе рост тарифов на 14,9%. «В данном случае речь идет о предельном (максимальном) индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Правительство области не ожидает повышения тарифа на указанное значение в текущем году. Однако в соответствии с законодательством предельный индекс должен быть указан», — пояснили пресс-службе областной администрации. Чкаловцы написали коллективное письмо губернатору, подписи под которым поставили 90 местных жителей. Они пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 14–17 градусов, горячая вода не теплее 30–40 градусов, а мобильная котельная неоднократно останавливалась из-за отсутствия топлива. Чкаловцы пообещали собрать народный сход и пожаловаться президенту.

В областном правительстве в том, что Чкаловск остался без собственной котельной, винят местную администрацию, которая не смогла вовремя оформить сети и подготовить проект концессии. Чтобы избежать социальной напряженности, власти решили пересмотреть концессионную модель. Источник в правительстве рассказал “Ъ-Приволжье”, что предлагается удлинить срок концессионного соглашения до 10 лет, чтобы рост тарифа для жителей не превысил величины инфляции 4%.

Ранее инвестиции в теплоснабжение Чкаловска оценивались в 260 млн руб. По словам собеседника “Ъ-Приволжье”, около 140 млн руб. может составить стоимость строительства новой котельной. Наиболее выгодный вариант был предложен «Теплоэнерго», которое выступит концессионером по соглашению с администрацией Чкаловска. Предложение компания сделала еще в октябре. После подписания договора котельная должна быть построена в 2021 году до нового отопительного сезона. Параметры стороны планируют согласовать в ближайшие две недели.

Гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил “Ъ-Приволжье”, что после этого начнется детальная проработка проектных решений, в том числе и по ремонтам: «Обследование тепловых сетей Чкаловска нашими специалистами проводилось еще в июле-­августе 2020 года. Строительство котельной начнется после определения концессионера и заключения концессионного соглашения».

В областном министерстве энергетики и ЖКХ “Ъ-Приволжье” сообщили, что 5 января в Чкаловск доставили дополнительную блочно-модульную котельную, арендованную у московского ООО «Олимп энергосервис». За счет областного бюджета дотационному муниципалитету также должны возместить многомиллионные расходы на дизельное топливо. Работающие на нем три мобильные котельные и дополнительный котел, смонтированный в котельной «Полета», должны помочь Чкаловску пережить зиму. В правительстве со ссылкой на диспетчерскую ЖКХ сообщили, что до 11 января, когда сильные морозы еще не наступили, жалоб на центральное отопление в Чкаловске было немного — 16 заявок. Председатель городского совета депутатов Филипп Фарбер надеется, что строительство новой муниципальной котельной будет выполнено в срок и закроет для Чкаловска проблему с теплоснабжением.

Роман Кряжев


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