Подогреть, но не обобрать

Недовольство жителей дотационного города Чкаловска Нижегородской области грядущим повышением тарифа на тепловую энергию почти на 15% сыграло свою роль в том, что региональные власти решили пересмотреть концессионную схему строительства новой котельной. Возврат вложений в новый тепловой пункт, который будет строить нижегородское муниципальное «Теплоэнерго», решили растянуть на 10 лет, чтобы избежать роста тарифа выше официальной инфляции. Компания должна ввести котельную к осенне-зимнему сезону ­2021–2022 годов. Стоимость проекта оценивается в 140 млн руб., не считая перекладки теплотрасс. Пока власти укрепляют временную схему теплоснабжения.



В правительстве Нижегородской области решили пересмотреть схему, по которой в Чкаловске будет восстановлено нормальное теплоснабжение. Ситуация в этом муниципалитете, где проживает около 20 тыс. жителей, уникальна: осенью 2015 года собственники винного завода «Бальзам», расположенного в Чкаловске, предупредили местные власти о том, что выводят из эксплуатации котельную, избыточные мощности которой им не нужны. Котельная также отапливала дома населенного пункта, и местная администрация судилась с заводом, добиваясь приостановки вывода теплового пункта. Однако за прошедшие пять лет муниципальные и областные власти не смогли построить новую котельную для нескольких десятков жилых домов. Ни один из ранее обсуждавшихся вариантов концессии с «Теплоэнерго», Нижегородской областной коммунальной компанией и «Т Плюс» по созданию тепловой генерации реализован не был. В 2020 году, когда тепловой пункт «Бальзама» закрылся, власти арендовали в Москве мобильные котельные, работающие на дизельном топливе, и еще часть нагрузки и переключили на котельную завода «Полет». Сейчас на закупку топлива муниципалитет тратит десятки миллионов рублей.

Узнав, что из-за предстоящего строительства новой котельной тарифы на тепло вырастут на 15%, местные жители возмутились. Напомним, в декабре губернатор Глеб Никитин издал указ о предельных индексах совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2021 года. Для жителей Чкаловска был запланирован самый высокий в регионе рост тарифов на 14,9%. «В данном случае речь идет о предельном (максимальном) индексе изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Правительство области не ожидает повышения тарифа на указанное значение в текущем году. Однако в соответствии с законодательством предельный индекс должен быть указан», — пояснили пресс-службе областной администрации. Чкаловцы написали коллективное письмо губернатору, подписи под которым поставили 90 местных жителей. Они пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 14–17 градусов, горячая вода не теплее 30–40 градусов, а мобильная котельная неоднократно останавливалась из-за отсутствия топлива. Чкаловцы пообещали собрать народный сход и пожаловаться президенту.

В областном правительстве в том, что Чкаловск остался без собственной котельной, винят местную администрацию, которая не смогла вовремя оформить сети и подготовить проект концессии. Чтобы избежать социальной напряженности, власти решили пересмотреть концессионную модель. Источник в правительстве рассказал “Ъ-Приволжье”, что предлагается удлинить срок концессионного соглашения до 10 лет, чтобы рост тарифа для жителей не превысил величины инфляции 4%.

Ранее инвестиции в теплоснабжение Чкаловска оценивались в 260 млн руб. По словам собеседника “Ъ-Приволжье”, около 140 млн руб. может составить стоимость строительства новой котельной. Наиболее выгодный вариант был предложен «Теплоэнерго», которое выступит концессионером по соглашению с администрацией Чкаловска. Предложение компания сделала еще в октябре. После подписания договора котельная должна быть построена в 2021 году до нового отопительного сезона. Параметры стороны планируют согласовать в ближайшие две недели.

Гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил “Ъ-Приволжье”, что после этого начнется детальная проработка проектных решений, в том числе и по ремонтам: «Обследование тепловых сетей Чкаловска нашими специалистами проводилось еще в июле-­августе 2020 года. Строительство котельной начнется после определения концессионера и заключения концессионного соглашения».

В областном министерстве энергетики и ЖКХ “Ъ-Приволжье” сообщили, что 5 января в Чкаловск доставили дополнительную блочно-модульную котельную, арендованную у московского ООО «Олимп энергосервис». За счет областного бюджета дотационному муниципалитету также должны возместить многомиллионные расходы на дизельное топливо. Работающие на нем три мобильные котельные и дополнительный котел, смонтированный в котельной «Полета», должны помочь Чкаловску пережить зиму. В правительстве со ссылкой на диспетчерскую ЖКХ сообщили, что до 11 января, когда сильные морозы еще не наступили, жалоб на центральное отопление в Чкаловске было немного — 16 заявок. Председатель городского совета депутатов Филипп Фарбер надеется, что строительство новой муниципальной котельной будет выполнено в срок и закроет для Чкаловска проблему с теплоснабжением.

Роман Кряжев