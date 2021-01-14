«Торпедо» отразило бросок

Экс-гендиректор ХК «Торпедо» Ян Голубовский, обвиненный в присвоении и растрате денег клуба, отсудил у команды удержанные с его зарплаты полмиллиона рублей. Общую задолженность за управление клубом господин Голубовский оценил в 8,6 млн руб., однако суд посчитал, что бывший топ-­менеджер начислял себе премии незаконно, и отказал в полном возмещении заявленных требований. Спорные деньги топ-менеджер считает честным заработком за победы хоккеистов, а уголовное дело — «­оговором для зачистки руководства клуба».



Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел гражданский иск бывшего гендиректора хоккейного клуба «Торпедо» Яна Голубовского к команде. Господин Голубовский просил выплатить ему 8,6 млн руб., заработанные на должности руководителя команды в ­2018–2019 годах. Бывший топ-­менеджер подсчитал, что ему не выплатили премии за успехи хоккеистов и тренеров на 7,3 млн руб., а накопленные по ним проценты оценил почти в миллион рублей. Также Ян Голубовский потребовал взыскать с «Торпедо» 450,3 тыс руб., незаконно удержанных из его зарплаты (ежемесячный оклад гендиректора составлял 575 тыс. руб.), и компенсировать моральный вред, оцененный им в 100 тыс. руб.

Как следует из материалов суда, ежегодную премию руководство «Торпедо» выплачивает, менеджерам, игрокам и сотрудникам клуба по итогам сезона Континентальной хоккейной лиги и других матчей. Размер вознаграждения рассчитывается ежемесячно, а по итогам спортивного сезона деньги по распоряжению генерального директора получает вся команда. Господин Голубовский планировал получить премиальные, однако не дождался своих денег: новое руководство клуба во главе с Александром Харламовым посчитало размер вознаграждения необоснованно завышенным и отменило приказ о премировании. К этому времени Ян Голубовский стал фигурантом уголовного дела о растрате средств клуба вместе с другими топ-­менеджерами, которое стало еще одной причиной отказа в выплате. Тем не менее в суде истец настаивал, что премия была назначена за семь месяцев до отмены приказа и числилась как долг хоккейного клуба перед ним. Более того, вознаграждение получили еще 15 сотрудников «Торпедо», тогда как генеральный директор Голубовский остался без выплат, что расценил как дискриминацию своего труда. Не дождавшись денег, господин Голубовский «начал испытывать нравственные переживания в связи с невыплатой премии», которые «негативно отразились на здоровье истца», говорится в судебном решении. Ситуация вынудила его обратиться к врачам и лечь на обследование, взяв больничный. Моральный вред от действий клуба он оценил в 100 тыс. руб.

Представители «Торпедо» с иском не согласились и заявили, что по уставу клуба условия труда генерального директора относятся к исключительной компетенции общего собрания учредителей, которые не принимали решение о премировании Яна Голубовского. Юристы «Торпедо» указали, что истец сам назначил себя на должность генерального менеджера (по совместительству), установил зарплату в 400 тыс. руб. ежемесячно (дополнительно к окладу гендиректора), что стало объектом прокурорской проверки, нашедшей нарушения трудового законодательства. По мнению ответчиков, истец знал о предстоящем увольнении с должности гендиректора, поэтому и назначил себя генеральным менеджером, говорится в документах дела. Суд учел доводы «Торпедо» и признал за Яном Голубовским лишь право требования незаконно удержанных за аренду квартиры выплат на 400 тыс. руб. По словам его представителя Екатерины Лебедевой, ответчики согласились с долгами по недвижимости, однако пока ничего не выплатили.

Ян Голубовский не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. «Мы с ­адвокатами доказали каждую копейку, которую взыскивали с "Торпедо", и обосновали законность выплат. Это честно заработанная премия за победы клуба, чей тренерский штаб и состав я сформировал. За это мне и полагались премии, которые команда выплачивала прежним и действующим генеральным руководителям», — подчеркнул господин Голубовский.

Добавим, что сейчас Советский райсуд рассматривает уголовное дело о крупной растрате (ч. 4. ст. 160 УК РФ) в «Торпедо» в отношении Яна Голубовского и бывшего финансового директора клуба Натальи Ереминой. По версии следствия, обвиняемые вместе с бывшим заместителем гендиректора Сергеем Малютиным заключили фиктивные договоры на аренду залов в гостинице «Ока» на 1,34 млн руб., а также потратили 5,75 млн руб. с корпоративных банковских карт на личные нужды. ­Другим эпизодом стало присвоение 10 млн руб. из клубной кассы. Сергея Малютина суд приговорил в особом порядке к четырем годам лишения свободы условно и оштрафовал на 200 тыс. руб. Наталья Еремина и Ян Голубовский не признали вины. Бывший гендиректор «Торпедо» заявил “Ъ-Приволжье”, что работал честно и не совершал никаких преступлений. «Нет никаких доказательств моей вины. Я работал честно и занимался исключительно хоккеем, а не хозяйственной деятельностью», — подчеркнул бывший топ-менеджер. Свое уголовное дело он связывает с «зачисткой менеджмента клуба под новое руководство».

Отметим, что в том же Автозаводском районном суде бывший главный тренер команды Тойво Суурсоо в прошлом году добивался компенсации за трехнедельный отпуск за границей, который в клубе сочли прогулом, поскольку заявление, оставленное на столе, не было подписано руководством клуба (в нем как раз происходила смена менеджемента). Экс-тренер просил признать незаконным увольнение, восстановить в должности главного тренера, взыскать заработок за временный прогул исходя из оклада 380 тыс. руб. в месяц и оплатить 100 тыс. руб. морального вреда.

Роман Рыскаль