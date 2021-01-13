Нью-Йорк разрывает контракты с Trump Organization

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что город собирается разорвать контракты с Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Такое решение стало ответом на штурм Капитолия сторонниками господина Трампа.

«Президент подстрекал к восстанию против правительства США, в результате чего были убиты пять человек, и угрожал сорвать передачу власти в соответствии с Конституцией. Город Нью-Йорк не хочет быть связан с этими непростительными действиями в какой бы то ни было форме и каким бы то ни было способом, и мы незамедлительно предпримем шаги, чтобы расторгнуть все контракты с Trump Organization»,— заявил господин де Блазио.

Речь идет о контрактах на эксплуатацию поля для игры в гольф Ferry Point, карусели в нью-йоркском Центральном парке и двух крупных катков в этом же парке. Ранее несколько компаний заявили о приостановке сотрудничества с Дональдом Трампом или неодобрении его действий, среди них Deutsche Bank, Signature Bank, платежный сервис Stripe и другие.

Яна Рождественская