Перевод темы с калмыцкого

Депутаты Народного Хурала Республики Калмыкия предложили депутатам Верховного Совета Хакасии рассмотреть вопрос об отставке спикера Владимира Штыгашева. В прошлом году на сессии он заявил, что решение о депортации калмыков в 1943–1944 годах было правильным, так как не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье». Депутаты Калмыкии считают недостаточным для господина Штыгашева наказания в виде партийного предупреждения, которое он получил за свои слова. Хакасские парламентарии говорят, что вопрос был исчерпан год назад и полагают, что коллегам следует «перестать нажимать на болевые точки», поднимая сложный национальный вопрос.



Депутаты Народного Хурала Республики Калмыкия направили в адрес депутатов Верховного Совета Хакасии обращение с просьбой рассмотреть вопрос об отставке спикера, 81-летнего единоросса Владимира Штыгашева. В прошлом году, на сессии 29 января, он выступил с речью о Великой Отечественной войне, в частности, коснувшись темы депортации калмыков в 1943–1944 годах. Владимир Штыгашев сказал, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье». На следующий день спикер публично извинился перед жителями Калмыкии и сказал, что «никакого оправдания депортации не было». Через две недели после сессии президиум реготделения «Единой России» вынес спикеру партийное взыскание — предупреждение за его одобрительные высказывание о сталинской депортации калмыков.

Инициатором обращения выступила руководитель фракции справороссов в парламенте Калмыкии Наталья Манжикова, предложение которой поддержал 21 ее коллега из 25. Как она рассказала „Ъ-Сибирь“, депутаты считают недостаточным наказание для спикера в виде выговора по партийной линии: «На протяжении всего этого времени мы ждали от руководства нашей республики, Хакасии и самого Верховного Совета более жесткого наказания. Для нас это больная тема и большое оскорбление всего народа. Человек, занимающий высокую руководящую должность, не должен позволять себе такие высказывания». Решение о необходимости направить обращение депутаты Калмыкии приняли в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа 28 декабря 2020 года. Письма с обращением к депутатам Хакасии были направлены 12 декабря.

В пресс-службе хакасского парламента подтвердили получение письма, отметив, что процедура ответа Хуралу пока не определена. Владимир Штыгашев отказался от комментариев.

Опрошенные „Ъ-Сибирь“ депутаты Верховного Совета недоумевают, почему их коллеги из Калмыкии решили вернуться к этому вопросу спустя столько времени. «Мы после ситуации с этим высказыванием Владимира Штыгашева обговорили ее со спикером, приняли дисциплинарное взыскание, он публично извинился»,— говорит секретарь Хакасского регионального отделения «Единой России» Сергей Можаров. Вопрос был исчерпан, считает он. Депутаты от фракции «Единая Россия» в хакасском парламенте не исключают, что обращение коллег будет рассмотрено прежде всего на заседании фракции или политсовета. Лидер фракции «Коммунисты России» Денис Бразаускас считает, что нет оснований отправлять спикера в отставку: «На то мы и депутаты, чтобы делать публичные высказывания. Если мы каждого будем увольнять за высказывания, вне зависимости нравятся они кому-то или нет, то что это будет?» «Странно, что спустя год оказывается, что наши коллеги из Калмыкии возмущены до глубины души. Я считаю, что не стоит лишний раз нажимать на такие болевые точки и поднимать этот национальный сложный вопрос»,— говорит член фракции КПРФ Тайир Ачитаев.

Калмыцких коллег в парламенте Хакасии поддержали только либерал-демократы. «У нас национальные распри запрещены законом. Мы были крайне возмущены (высказыванием спикера.— „Ъ“) и год назад, и сейчас. Я планирую созвониться с коллегами для обсуждения дальнейших действий по их инициативе»,— сказала лидер фракции ЛДПР Наталья Казанцева.

Политический аналитик Кирилл Дюндик полагает, что внезапная активность депутатов из Калмыкии, скорее всего, связана с предстоящими выборами в Госдуму. «Возможно, из-за нехватки собственных инфоповодов они решили поднять довольно острую тему и заработать на ней политические очки, повысив свою медийность»,— не исключает он.

Политолог из Калмыкии Андрей Серенко говорит, что «в течение всего года в калмыцком инфополе, особенно в соцсетях, тема высказывания господина Штыгашева присутствовала постоянно. Жителей не устроили извинения. Люди были недовольны, и это стало дополнительным стимулом для написания обращения депутатов». По его словам, тема депортации для калмыков — всегда острый вопрос. «Это очень сильная историческая травма, и память об этих трагических событиях жива и актуальна»,— сказал Андрей Серенко. Кирилл Дюндик считает, что, несмотря на обращение депутатов Калмыкии и их возмущение, вероятность отставки Владимира Штыгашева стремится к нулю: «Партии власти необходимо сохранить нейтралитет, чтобы не раскачивать лодку, а отставка спикера станет большим скандалом».

Юлия Сасевич