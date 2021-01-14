Уголь приравняли к отходам

Коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда по иску природоохранной прокуратуры запретила ООО «Компания Русский углерод» собирать, транспортировать и утилизировать опасные отходы. Ранее Тракторозаводский районный суд вынес решение в пользу ответчика, установив, что компания эту деятельность не ведет. Но, по мнению прокуратуры, предприятие занимается именно утилизацией отходов, не имея при этом лицензии. В компании намерены обжаловать решение суда и настаивают, что уголь и антрацит, переработкой которого они занимаются, это не промышленный мусор, а сырье.



Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу природоохранного прокурора, признала незаконной деятельность ООО «Компания Русский Углерод» (ООО «Круг», Челябинск) по обращению с опасными отходами в связи с отсутствием лицензии. Предприятие обязано приостановить деятельность до получения специального разрешения, сообщает прокуратура Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, в ходе проверки предприятия, расположенного на Енисейской улице, были выявлены нарушения обязательных экологических требований. В частности, установлено, что ООО «Компания Русский Углерод» осуществляет деятельность, «связанную со сбором, транспортированием и утилизацией отходов I–IV классов опасности в отсутствие специального разрешения (лицензии)». «Неисполнение установленных требований создает реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также жизни и здоровью работников хозяйствующего субъекта, не обладающих специальными знаниями для осуществления деятельности в сфере обращения опасных отходов»,— сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По итогам проверки Челябинский природоохранный прокурор направил в Тракторозаводский районный суд заявление с требование приостановить деятельность предприятия по сбору, транспортированию, утилизации промышленных отходов. Однако суд первой инстанции отказал в иске. Апелляционный суд требования природоохранного прокурора удовлетворил. Решение вступило в законную силу.

Руководство ООО «Компания Русский Углерод» не согласно с решением суда апелляционной инстанции и намерено его обжаловать. По словам директора Евгения Кокорева, предприятие никогда не занималось деятельностью по обращению с отходами, а то, что прокуратура считает промышленным мусором, на самом деле сырье — уголь и антрацит, которые перерабатывает завод в углеродосодержащие материалы. «Прокуратура не предоставила ни одного доказательства того, что мы осуществляли деятельность по обращению с отходами. Наоборот, со своей стороны мы представили все доказательства того, что перерабатываем сырье, которое поступало к нам с сертификатами качества от поставщиков. Это сырье является основным и соответствует видам деятельности, которые заявлены в налоговой инспекции по кодам ОКВЭД. Решение суда на руки мы еще не получили, непонятно, чем оно мотивировано. Но обжаловать будем однозначно»,— сообщил господин Кокорев в разговоре с “Ъ-Южный Урал”. По его словам, пока совершенно непонятно, как будет выглядеть приостановка деятельности. Директор «Круга» также рассказал, что те же материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения в июне прошлого года уголовного дела в отношении неустановленного круга лиц из числа руководства компании по ч.1 ст.171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). По его словам, по заданию следователей сотрудники Южно-Уральского госуниверситета провели экспертизу сырья, указав, что это уголь высокого качества, который не является отходами. Расследование продолжается.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности ООО «Компания Русский Углерод» является «добыча и обогащение угля и антрацита». Предприятие фактически является преемником ЗАО «Углеродпромсервис» (директор Евгений Кокорев) и занимается производством углеродосодержащих материалов для металлургической отрасли. Цех расположен на территории индустриального парка «Станкомаш», но не является его резидентом. По мнению господина Кокорева, дело об отходах связано с попытками руководства парка выдавить предприятие со своей территории. «Это оттуда все идет. Это звенья одной цепи»,— говорит директор «Компании Русский Углерод».

Как писал “Ъ-Южный Урал”, с 2017 года, по мнению представителей предприятия, руководство парка пытается вытеснить производство. Так, «Станкомаш» в одностороннем порядке расторг с компанией договор на эксплуатацию железнодорожного пути. Это решение удалось оспорить в суде, но до окончательного вердикта собственник демонтировал ветку. Кроме того, в отношении Евгения Кокорева было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 6,5 млн руб. По словам обвиняемого, дело строилось исключительно на показаниях представителей компании «Конар» (резидент «Станкомаша», гендиректор которого Валерий Бондаренко владеет 100% уставного капитала промпарка). В результате суд первой инстанции признал Евгения Кокорева виновным и приговорил к штрафу 150 тыс. руб. Но апелляционная инстанция отменила приговор, прекратив уголовное преследование в связи с декриминализацией состава. Обвиняемый с этим не согласился, так как считает себя полностью невиновным, и направил кассационную жалобу.

Юлия Гарипова