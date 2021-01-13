Дэнни Бойл снимет сериал о группе Sex Pistols

Британский режиссер Дэнни Бойл снимет телесериал о лондонской панк-группе Sex Pistols для американского телеканала FX, сообщает Variety. Сериал «Pistol» будет состоять из шести эпизодов. Основой сериала станет книга воспоминаний гитариста Sex Pistols Стива Джонса.

Роль Стива Джонса исполнит Тоби Уоллес, фронтмена группы Джона Лайдона сыграет Энсон Бун, басиста Sex Pistols Сида Вишеса — Луи Партридж. Дата премьеры сериала пока не сообщается, съемки могут начаться в марте.

Группа Sex Pistols сложилась в Лондоне в 1975 году, последний концерт в оригинальном составе состоялся 14 января 1978 года. С 1996 года музыканты несколько раз воссоединялись и отправлялись в мировые туры. В 1986 году британский режиссер Алекс Кокс снял фильм «Сид и Нэнси» о судьбе Сида Вишеса и его подруги Нэнси Спанджен.

Дэнни Бойл известен благодаря фильмам «На игле» (1996) и «Миллионер из трущоб» (2008).