Ярославская область получит более 1 млрд рублей на оздоровление Волги

В 2021 году Ярославская область получит из федерального бюджета более 1 млрд руб. на реализацию мероприятий в рамках программы «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В сообщении отмечается, что на эти средства будет закончено строительство коллектора в Дюдькове, очистных сооружений в Тихменеве Рыбинского района. Кроме того, будет продолжен второй этап работ по созданию очистных сооружений в селе Золоторучье Угличского района. Также будет начато строительство очистных в поселке Новый Некоуз.

Сегодня реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения была обсуждена на заседании штаба в департаменте. По словам заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца, область обеспечена проектно-сметной документацией до 2023 года.

«С начала действия федеральной программы в регионе реализовано семь проектов. Были построены очистные сооружения канализации на левом берегу Тутаева, в Большом Селе, поселках Судоверфь и Каменники Рыбинского района, в Красном Профинтерне Некрасовского района и в поселке Октябрь Некоузского. Завершен первый этап работ в селе Золоторучье Угличского района»,– уточнил господин Неженец.

Исполняющая обязанности директора департамента Мария Сачкова рассказала, что в 2020 году регион выполнил вся взятые на себя обязательства в рамках программы «Оздоровление Волги». Все включенные в план объекты были построены, Общая мощность построенных в регионе сооружений составляет более 6,3 тыс. кубометров очищенных стоков в сутки.

«Финансовое исполнение программы составило 98,6% при среднем показателе 91%. Ярославская область – на шестом месте среди 16 субъектов России, участвующих в проекте»,–– отметила госпожа Сачкова.

Всего Ярославской области по федеральной программе «Оздоровление Волги» из федерального бюджета будут направлены средства в размере 7,1 млрд руб.

Подробнее о строительстве очистных сооружений в регионе — в материале “Ъ-Ярославль” – «Волгу начали лечить».

Антон Антонов