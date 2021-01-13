Экс-директор «Водоканала» в Башкирии обвиняется в растрате

Бывший директор МУП «Водоканал» в Иглинском районе обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК Р), а также присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Имя экс-чиновника ведомство не называет. По данным “Ъ-Уфа”, его зовут Анатолий Чаркин, он руководил предприятием с апреля 2006 по октябрь 2018 года.

По данным следствия, в 2016 и 2018 годах обвиняемый, в обход установленной законом процедуры согласования сделок, заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры на проведение водопровода в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки. По условиям контрактов, МУП за выполненные работы получил менее 15 млн руб., хотя их реальная стоимость составила более 70 млн руб., следует из сообщения СУ СКР. В результате действий бывшего директора «Водоканалу» причинен ущерб на общую сумму свыше 56 млн руб.

Также Анатолий Чаркин присвоил и перевез в свой частный дом мотокультиватор стоимостью около 40 тыс. руб., купленный на средства и для нужд предприятия, и служебный мобильный телефон за 70 тыс. руб.

Обвиняемый не признал вину. 30 декабря дело поступило в Иглинский межрайонный суд.

Ранее Анатолий Чаркин был осужден за присвоение более 1,1 млн руб. средств предприятия. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

Майя Иванова