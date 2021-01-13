Глава Минцифры заболел коронавирусом

Глава Минцифры России Максут Шадаев заболел COVID-19, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, министр уже идет на поправку.

«В данный момент он успешно борется с COVID и идет на поправку»,— сказал господин Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина (цитата по «Интерфаксу»).

За последние 24 часа в России зафиксировали 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились 3 471 053 человека. Умерли 566 пациентов с COVID-19, это максимум с начала года.

В середине декабря 2020 года в России началась вакцинация от коронавируса. Сегодня президент поручил со следующей недели делать прививки более массово.

В стране зарегистрировано две вакцины от коронавируса отечественной разработки. Это «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

О том, как в мире меняется отношение к российской вакцине,— в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».