В Прикамье поступило 8,5 тыс. доз вакцины от коронавируса

С начала производства вакцины от коронавирусной инфекции в Пермский край поступило 8542 дозы препарата. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Приоритет в вакцинации оказывается учителям, медикам и соцработникам.

Очередная партия вакцины в количестве 3600 доз, прибывшая в Пермь, распределена по медицинским учреждениям: от 250 до 500 двойных доз вакцины (I и II компонент) поступило в поликлиники №2, 4, 5, 7, городскую клиническую поликлинику Перми, а также в КБ Свердловского района, ГБ №6 и ГКБ им. Гринберга; 500 доз направлено в краевую больницу им. Вагнера в Березниках.

В ближайшее время в регион поступит еще почти 110 тыс. комплектов вакцины, после чего начнется массовая вакцинация населения региона.

По данным на 13 января, общее количество заболевших COVID-19 в Пермском крае составило 34 522 человека. Вылечились от болезни 27 892 заболевших. Лечение от коронавирусной инфекции в больницах проходят 1625 человек, из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. 1778 человек находятся на карантине.