В Сочи побит абсолютный температурный рекорд

Температура воздуха в Сочи в среду, 13 января поднялась до +21,2 градуса. Это абсолютный температурный рекорд за все историю наблюдений, рассказала «Интерфаксу» ведущий специалист гидрометеослужбы России Марина Макарова.

По ее словам, причиной столь теплой погоды стал циклон, который активизировался над Черным морем. Его активность завершится уже 14 января, и столбик термометра опустится до +10 градусов.

Предыдущий абсолютный температурный рекорд 13 января был зафиксирован в 1968 году: тогда воздух в Сочи прогрелся до +20 градусов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об опасностях формирования смерчей на территории Сочи. Оно будет действовать с 14 по 16 января 2021 года. В настоящее время в Сочи сохраняется сильный ветер с порывами до 15 м/с. Также на курорте ожидаются дожди и грозы.

Алексей Белянин