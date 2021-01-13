МЧС предупредило об опасности формирования смерчей в Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об опасностях формирования смерчей на Черноморском побережье региона.

По данным ведомства, 14 – 16 января 2021 года смерчи над морем могут появиться на участке Магри – Веселое на территории Сочи.

При усилении ветра спасательные службы рекомендуют ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей. Также рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, если ветер застал на улице. Также МЧС отмечает, что при сильном ветре не стоит прятаться около стен домов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с 13 января из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий в Сочи закрыли городской дендропарк, а также канатную дорогу, ведущую в него.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие два дня на Черноморском побередь временами ожидаются осадки, местами сильные: 14 января – в виде дождя, 15 января – дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер северный и северо-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов, в Туапсинском районе 4-9 градусов; днем 14 января 5-10 градусов, 15 января на участке Анапа-Геленджик 0-5 градусов.

Алексей Белянин