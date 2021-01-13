У губернатора Пермского края появился советник по культуре

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назначил советника по вопросам культуры и искусства. Как сообщает telegram-канал «Компрос», близкий к краевым властям, советником стала заслуженный работник культуры РФ, президент благотворительного фонда «Мир и гармония» Эльмира Щербакова. Как пояснили "Ъ-Прикамье" в пресс-службе главы региона, новый советник будет работать на штатной должности.

Эльмира Щербакова является организатором российских и международных культурных мероприятий, фестивалей. Имеет награды министерства культуры РФ, министерства иностранных дел РФ, министерства образования РФ, благодарственные письма от региональных губернаторов и иные награды. Отметим, что в сентябре 2020 года госпожа Щербакова занималась организацией фестиваля «Театральная Россия» в Перми.