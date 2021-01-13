Япония запретила въезд всем иностранцам

Власти Японии до 7 февраля полностью запрещают въезд для иностранцев, сообщил на пресс-конференции в Токио премьер-министр Ёсихидэ Суга. Ранее для бизнесменов из 11 стран и регионов действовали послабления, но японские власти приняли решение их отменить.

«Среди тех, кто въезжал и выезжал по действующим с 11 странами и регионами соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса. Однако исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили еще один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля»,— сказал господин Суга (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о заражении новым штаммом коронавируса четырех человек, которые вернулись из Бразилии. Специалисты отметили его схожесть со штаммами из Великобритании и ЮАР в том, что они обладают более высокой контагиозностью, то есть скоростью передачи от больного к здоровому. Япония сообщила Всемирной организации здравоохранения об обнаружении нового штамма.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Японии зарегистрировано 302 тыс. заразившихся COVID-19. Умерли 4 тыс. человек.

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