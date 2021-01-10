В Японии выявили новый штамм COVID-19 у прилетевших из Бразилии

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выявило случаи заражения новым штаммом коронавируса у четырех человек, которые вернулись из Бразилии.

Инфицированные прибыли в Японии через аэропорт Ханэда в Токио, говорится в отчете ведомства. Среди заболевших двое детей в возрасте около десяти лет. У одного из них диагностирована повышенная температура.

Как пишет Kyodo со ссылкой на директора японского Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, бразильский штамм отличается от мутаций из Великобритании и ЮАР, которые также были обнаружены ранее в стране. Вместе с тем новые штаммы COVID-19 обладают более высокой контагиозностью, то есть скоростью передачи от больного к здоровому.

Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. Общее число заразившихся превысило 89 млн человек.

Месяц назад в Великобритании выявили случаи заражения новым штаммом коронавируса. По мнению медиков, мутация распространяется быстрее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. К началу января «британский» штамм был выявлен в более 40 странах мира.

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