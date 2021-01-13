Масштабная реконструкция Ельца может потребовать 2,3 млрд рублей

В рамках проекта по воссозданию «купеческого облика» второго по численности населения города Липецкой области Ельца за шесть лет планируется реконструировать 13 зданий на площади более 14 га. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации по итогам встречи губернатора Игоря Артамонова и мэра Ельца Евгения Боровских.

В августе 2019 года Минкульт РФ поддержал предложение господина Артамонова о включении Ельца в список исторических поселений, «которые получат весомую финансовую поддержку из федерального бюджета». В рамках проекта планировалась «масштабная реконструкция исторической части города». По данным “Ъ-Черноземье”, работы оценивались примерно в 800 млн руб. Обновленный проект реконструкции Ельца может потребовать уже порядка 2,3 млрд руб., уточнили “Ъ-Черноземье” в региональной администрации. Подорожание связано с большой площадью работ и их сложностью.

Планируется реконструировать табачную фабрику 1867 года постройки, водонапорную башню 1868 года, здание кинотеатра «Ударник» конца XVIII века, «Молочные ряды» начала ХХ века, три дома разных годов от XVIII до ХХ века, административное здание первой половины ХХ века, пешеходный Каракумовский мост, площадь Ленина, сквер имени Пришвина, набережную реки Быстрая сосна и улицу Мира. «На улице Мира, где сохранилась уникальная застройка XVIII-XIX веков. Здесь 19 здесь являются объектами культурного наследия. В их числе десять многоквартирных домов — под расселение», — добавили в пресс-службе.

Губернатор отметил, что из-за пандемии пришлось «немного скорректировать работу по реализации этого проекта, но все планы мы обязательно воплотим в жизнь»: «Сейчас мы плотно работаем с профильными министерствами. У Ельца большое историческое наследие, которое необходимо возродить и сохранить. Мы сможем сделать город еще более красивым и привлекательным для туристов».

Александр Прытков