Елец может стать историческим поселением России

Минкульт РФ поддержал предложение врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о включении Ельца в список исторических поселений, «которые получат весомую финансовую поддержку из федерального бюджета». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. «В рамках программы поддержки исторических поселений предстоит провести масштабную реконструкцию исторической части города»,– сообщила замминистра культуры Алла Манилова. По информации пресс-службы, в этом году начнется проектирование, а средства на реконструкцию Ельца «должны начать поступать в 2021 году». По оценке источника “Ъ-Черноземье” в региональной власти, реконструкция может потребовать около 800 млн руб. «Елец кардинально преобразится. Историческая часть города должна засиять. Процесс не быстрый, но результат должен быть идеальным»,– заявил Игорь Артамонов. Он также предложил создать в райцентре федеральный музей имени Ивана Бунина, так как писатель любил этот город. Алла Манилова отметила, что «единого интеграционного общенационального музея нет» и «с большой долей вероятности он может появиться в Ельце»: «Проект очень серьезный. В ближайшее время решение по этому вопросу будет принято».

О том, как власти не уследили за историческим объектом в Ельце, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «С елецкой кирхи хотят снять штукатурку».

Александр Прытков