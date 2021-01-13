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В Вавожском районе Удмуртии завершается строительство лыжной базы за 17 млн рублей

Строительство лыжной базы с лыжероллерной трассой завершается в селе Нюрдор-Котья Вавожского района Удмуртии. Стоимость объекта превышает 17 млн руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Работы начались летом 2020 года.

Официальное открытие лыжной базы состоится 6 февраля в рамках третьего тура Чемпионата и Первенства Удмуртии в честь 100-летия лыжного спорта в республике. Здание состоит из двух раздевалок, судейской комнаты, санузлов, буфета, и фойе. Летом на территории базы смогут заниматься легкоатлеты.

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