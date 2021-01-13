Блогер Варламов и издатель Верзилов задержаны в Южном Судане

Блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов задержаны в городе Капоэта в Южном Судане. С ними задержаны жена блогера Любовь Варламова и еще двое россиян. Об этом сообщается в блоге господина Варламова в «Живом журнале». Российское посольство в Уганде (по совместительству является дипмиссий Россией в Южном Судане) проверяет эту информацию.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны»,— рассказал господин Варламов. Позже, по словам блогера, россиянам объявили, что они арестованы.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Верзилов уточнил «Медиазоне», что один из задержанных — директор Европейской гимназии Иван Боганцев. Южносуданские силовики, по словам Петра Верзилова, считают, что россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона». «Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь»,— сказал он.

Включение из тюремной камеры в Южном Судане pic.twitter.com/7BHxrH8ahJ — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) January 13, 2021

Илья Варламов также опубликовал в своем Telegram-канале ряд видеосообщений. В них он рассказал, что теперь россиян обвиняют в отсутствии разрешения от министерства дикой природы. Их перевели в камеру с телевизором, они позвонили в российское посольство.

В посольстве РФ в Уганде подтвердили факт обращения россиян. «Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется»,— заявили «Интерфаксу» в российской дипмиссии.

Илья Варламов, Петр Верзилов и их спутники прибыли в Южный Судан как туристы.