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Блогер Илья Варламов

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ   |  купить фото

Блогер Варламов и издатель Верзилов задержаны в Южном Судане

Блогер Илья Варламов и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов задержаны в городе Капоэта в Южном Судане. С ними задержаны жена блогера Любовь Варламова и еще двое россиян. Об этом сообщается в блоге господина Варламова в «Живом журнале». Российское посольство в Уганде (по совместительству является дипмиссий Россией в Южном Судане) проверяет эту информацию.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны»,— рассказал господин Варламов. Позже, по словам блогера, россиянам объявили, что они арестованы.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Верзилов уточнил «Медиазоне», что один из задержанных — директор Европейской гимназии Иван Боганцев. Южносуданские силовики, по словам Петра Верзилова, считают, что россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона». «Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь»,— сказал он.

Илья Варламов также опубликовал в своем Telegram-канале ряд видеосообщений. В них он рассказал, что теперь россиян обвиняют в отсутствии разрешения от министерства дикой природы. Их перевели в камеру с телевизором, они позвонили в российское посольство.

В посольстве РФ в Уганде подтвердили факт обращения россиян. «Они к нам обратились, могу подтвердить. Информация проверяется»,— заявили «Интерфаксу» в российской дипмиссии.

Илья Варламов, Петр Верзилов и их спутники прибыли в Южный Судан как туристы.

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