ЦСКА прервал литовский сериал

В 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги лидер турнира ЦСКА принимал «Жальгирис». В противостоянии с исторически принципиальным соперником красно-синие одержали победу со счетом 83:73.

Нынешний сезон только перевалил за экватор, а «Жальгирис» уже успел вогнать своих болельщиков в безнадежную тоску, а затем словно по волшебству вытянуть и их, и себя из болота. Достаточно посмотреть на результаты команды в последних 12 турах, чтобы понять, насколько разными могут быть каунасцы. Первые шесть матчей из означенной дюжины они проиграли, заставив говорить о том, что решение клубного руководства доверить команду Мартину Шиллеру, сменившему перебравшегося в «Барселону» Шарунаса Ясикявичуса, было ошибкой. Но австрийский специалист, когда над ним сгустились тучи, словно заправский фокусник вынул из шляпы серию из шести побед, подбросившую его команду на пятое место в «регулярке». Что и говорить, хороший фон перед встречей с ЦСКА (армейцы в прошлом туре на выезде уступили «Басконии» и прервали свою 12-матчевую выигрышную серию), соперничество с которым тянется так давно, что уже даже и не важно, с чего оно началось.

Есть просто факт — вывеска, в которой значатся ЦСКА и «Жальгирис», почти всегда обещает что-то качественное. В среду, правда, был тот случай, когда реальность разрушила ожидания.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем отмечал, что каунасцы «играют в агрессивный баскетбол, активно идут на кольцо, здорово распоряжаются мячом, показывают высокий процент трехочковых попаданий». Так вот ничего этого гости не показывали. Похоже, греческий специалист невольно просто сглазил соперника. Ну или заколдовал кольцо своей команды. А, может, заодно и мячи. Так или иначе, «Жальгирис» совсем не походил на команду, у которой за плечами горячая шестиматчевая победная серия. Нет, формально гости вроде бы все делали правильно: бежали, пасовали, открывались, бросали. Только все — плохо.

ЦСКА же на фоне гостей смотрелся просто шикарно. Даже с учетом того, что в первой половине матча редко просыпался Майк Джеймс. Но это с запасом компенсировалось точными бросками Дэррана Хиллиарда, плюс убийственно эффективно играл Никола Милутинов.

Милутинов немного забивал, но зато, как всегда, был прекрасен на подборах (лучше него по этому показателю в Евролиге только центровой «Реала» Вальтер Тавариш, который провел на три матча больше), дало армейцам значительно больше атакующих попыток, чем было у соперника.

Попыток реализованных, позволивших уйти на большой перерыв с перевесом в 13 очков. Не смертельный, конечно, отрыв, но, чтобы его ликвидировать, «Жальгирису» нужно было не просто прибавлять во второй половине, а играть в совершенно иной баскетбол.

После перерыва Мартин Шиллер переключился на более оборонительный вариант игры, то есть тот, к которому ЦСКА, вероятно, не готовился, и не прогадал. А вот армейцы как-то слишком рано успокоились, и незаметно, маленькими шажками, их преимущество из крупного превратилось к началу решающей десятиминутки во вполне ликвидируемое, пятиочковое. К счастью, большего армейцы гостям не позволили. Проснулся Джеймс, нашел ритм Торнике Шенгелия, и скоро ЦСКА снова ушел на безопасное расстояние, сократить которое «Жальгирис» уже не сумел. Армейцы победили со счетом 83:73 и могут готовиться к намеченному на пятницу важнейшему матчу регулярного чемпионата против идущей на втором месте «Барселоны». «Жальгирис» же отправится в Санкт-Петербург в гости к «Зениту».

Александр Петров