Рубль недооценен на 68% по «индексу биг-мака»

Британский журнал The Economist выпустил очередную версию своего «индекса биг-мака». По последним данным, российский рубль недооценен по отношению к доллару на 68%. Ниже в индексе расположилась лишь одна валюта — ливанский фунт.

«Индекс биг-мака» был впервые опубликован The Economist в 1986 году. Он был создан редакцией журнала для упрощенной оценки покупательной способности разных валют. Авторы исследования берут за основу стоимость биг-мака в разных странах мира и сравнивают его с курсом валют. После этого они делают вывод о том, какие валюты переоценены, а какие — наоборот, недооценены. Так, в России биг-мак стоит 135 руб., а в США — $5,66, то есть разница между оценочной стоимостью валют составляет 23,85 раза. При этом по официальному курсу валют доллар дороже рубля в 74,63 раза. А значит, российский рубль очень сильно недооценен.

Согласно последней версии индекса, больше всего переоценены сейчас три валюты — норвежская крона (на 7,5%), шведская крона (12,6%) и швейцарский франк (на 28,8%).

Кирилл Сарханянц